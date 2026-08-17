XRP Prognose bei 1,00 Dollar nach Einbruch der ETF Zuflüsse bei Ripple

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Die XRP Prognose steht unter Druck, denn XRP notiert am 16. August bei glatt 1,00 US-Dollar. In der Woche bis zum 8. August fielen die Nettozuflüsse in die amerikanischen Spot ETFs auf 1,01 Millionen Dollar und damit um 93 Prozent gegenüber der Vorwoche. Gleichzeitig sammelten große Adressen binnen sieben Tagen mehr als 380 Millionen XRP ein. Das institutionelle Geld verschwindet also genau dann, wenn die Wale zugreifen. Beide Seiten können nicht gleichzeitig richtig liegen. Welche von ihnen bestimmt den Kurs in den kommenden Wochen?

XRP Prognose zwischen leeren ETF Zuflüssen und kaufenden Walen

XRP wird laut CoinGecko bei 1,00 US-Dollar gehandelt, bei einem Handelsvolumen von 364 Millionen US-Dollar in 24 Stunden. Damit hält der Kurs die Marke von einem Dollar, die in diesem Jahr als einzige Unterstützung wirklich verteidigt wurde. Auf Sieben-Tage-Sicht steht ein Minus von drei Prozent, der Umsatz fiel binnen eines Tages um 59 Prozent. Mit einem Marktwert von rund 62,8 Milliarden US-Dollar bleibt XRP die Nummer sechs im Markt. Kurzfristig gilt ein Ausbruch über 1,065 US-Dollar als erstes Signal für eine Erholung.

Am 13. August verschob Ripple 50 Millionen XRP im Wert von 50,5 Millionen Dollar an eine unbekannte Adresse, wovon eine Million direkt bei Binance landete, wie crypto.news berichtet. Die sieben Spot ETFs halten inzwischen rund 994 Millionen XRP, die kumulierten Nettozuflüsse liegen bei etwa 1,5 Milliarden US-Dollar. Damit binden die Fonds knapp 1,6 Prozent des umlaufenden Angebots. Der entscheidende Termin ist die Abstimmung über den CLARITY Act am 15. September, die XRP in den USA offiziell als digitale Ware einstufen könnte. Bis dahin fehlt dem Markt jeder fest eingeplante Auslöser.

Die Ausgangslage ist nicht schlecht, sie ist nur langsam. Bei rund 62,8 Milliarden US-Dollar Marktwert braucht schon ein Plus von 20 Prozent mehrere Milliarden an frischem Kapital. Für eine echte Erholung müssten die wöchentlichen ETF Zuflüsse wieder auf ein Niveau von zehn Millionen Dollar steigen, und davon ist der Markt weit entfernt. Große Adressen kauften zuletzt an einem einzigen Tag mehr als 72 Millionen XRP zu. Genau an dieser Stelle rechnen immer mehr Anleger anders. Sie suchen einen Einstieg, über dem noch keine Milliardenbewertung liegt, und dieser Gedanke führt sie in einen anderen Teil des Marktes.

Pepeto und der Risiko Scanner hinter jeder Position

Wer die XRP Prognose verfolgt und gleichzeitig Vorverkäufe beobachtet, stößt derzeit in fast jedem Gespräch auf Pepeto. Der Grund liegt nicht in Versprechen, sondern in Werkzeugen, die bereits funktionieren. Große Kryptowährungen liefern die Spanne zwischen Einstieg und Listing seit mehreren Zyklen nicht mehr.

Das erste dieser Werkzeuge ist der Risiko Scanner PepetoAI, der jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg auf Gefahren prüft und jeder Wallet damit einen Einblick gibt, den institutionelle Handelstische sonst hinter verschlossenen Türen behalten. Ergänzt wird er von einer Swap Engine, die jeden Handel über Chains hinweg ohne Gebühren abwickelt, sodass die Position ganz erhalten bleibt statt bei jeder Transaktion zu schrumpfen. Beides läuft auf einer Börseninfrastruktur, die ein früherer Binance Architekt aufgebaut hat. Die Werkzeuge sind fertig, der Vertrag ist geprüft, und der Preis steht noch vor dem ersten Handelstag.

Entwickelt wird Pepeto von einem Mitgründer des originalen Pepe Coins, der jenes Projekt allein mit Community und einem Angebot von 420 Billionen Token auf 11 Milliarden Dollar geführt hat. SolidProof hat den Vertrag vollständig auditiert und bestätigt, sodass jede Zeile Code schon vor dem Start des Vorverkaufs unabhängig überprüft war. Während der breite Markt Verluste verbuchte, wanderten mehr als 10 Millionen Dollar in den Vorverkauf, weil rechnende Wallets etwas gesehen haben, das der Rest noch nicht eingepreist hat.

Für diese Wallets war die Rechnung längst fertig, bevor die Schlagzeilen kamen. Bei einem Kurs von 0,0000001887 ist der Abstand zwischen diesem Einstieg und dem Listingpreis keine Vermutung, sondern eine feste Größe. Während die XRP Prognose auf politische Termine und ETF Zuflüsse wartet, braucht dieser Vorverkauf beides nicht, weil das nahende Listing bei Binance selbst das Ereignis ist. Die Wallets, die jetzt einsteigen, spekulieren nicht. Sie positionieren sich.

Fazit

Jede Schlagzeile bestätigt die Richtung, doch die XRP Prognose hängt an einem Marktwert von 62,8 Milliarden US-Dollar, der Renditen in Monaten rechnet statt in Tagen. Zusagen von mehr als 10 Millionen Dollar sind bereits in den Pepeto Vorverkauf geflossen, und das Tempo zeigt, was der breite Markt noch nicht eingepreist hat. Der Gründer, der den originalen Pepe auf 11 Milliarden Dollar gebracht hat, erklärt diese Spanne. Wenn der Vorverkauf schließt, bleibt nur noch der Börsenpreis übrig. Diese Spanne zwischen Vorverkauf und Börse wird Runde für Runde kleiner. Wer sie mitnehmen will, muss vor dem Listing dabei sein.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für August 2026?

Die XRP Prognose bleibt verhalten. XRP hält 1,00 US-Dollar, die ETF Zuflüsse brachen um 93 Prozent ein und der nächste Auslöser ist die CLARITY Abstimmung am 15. September.

Warum wird Pepeto zusammen mit XRP genannt?

Pepeto steht noch vor dem Listing und verbindet einen geprüften Vertrag mit fertigen Handelswerkzeugen. Die Zahlen dazu führt die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com auf.