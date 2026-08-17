AstraZeneca muss bei einem wichtigen Hoffnungsträger in der Krebsforschung einen Rückschlag hinnehmen. Der Pharmakonzern beendet eine fortgeschrittene Studie mit Volrustomig, einem noch nicht zugelassenen Krebsmedikament, das zur Behandlung von Lungenkrebs getestet wurde. Der Wirkstoff konnte keinen größeren Nutzen zeigen als eine bereits verfügbare Therapie.Hoffnungsträger gegen Lungenkrebs enttäuscht Volrustomig ist ein experimentelles ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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