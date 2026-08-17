(neu: Einstieg, Schlusskurs)



AMSTERDAM/PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Argenx haben sich nach positiven Studiendaten zu einem Medikament am Montag von ihrer jüngsten Kursschwäche kräftig erholt. Im späten Handel stiegen sie auf den höchsten Stand seit dem Börsengang in 2014 und gewannen letztlich an der Spitze im EuroStoxx 50 17,1 Prozent auf 855,20 Euro. Damit liegen die Papiere 2026 mit gut 19 Prozent im Plus. Auf Sicht von rund fünf Jahren haben sie ihren Wert mehr als verdreifacht.

Der Antikörper-Spezialist vermeldete in einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie zu einem Mittel gegen eine seltene entzündliche Erkrankung der Skelettmuskulatur einen Erfolg. Die Studie mit dem Mittel Vyvgart habe bei der Behandlung von autoimmuner Myositis den primären Endpunkt erreicht, teilte das Unternehmen mit.

Laut Branchenexperten wie Xian Deng von der schweizerischen Bank UBS könnte Vyvgart Blockbuster-Potenzial haben, also jährliche Milliardenumsätze bringen. Bestenfalls sei ein Jahresspitzenumsatz von 5 Milliarden US-Dollar bei IMNM (Immunvermittelte nekrotisierende Myopathie) denkbar, hatte Deng Anfang August, also noch vor den Daten geschrieben.

Rajan Sharma von Goldman Sachs wertete die Studienergebnisse für zwei Indikationen deutlich positiv. Die Argenx-Papiere stehen auf der "Conviction List" der Bank, der Liste mit überzeugenden Anlageideen./edh/ajx/mis/he