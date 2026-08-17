Die Dokumentenvalidierung und -analyse sowie die Konversationsschnittstelle Revolution sind ab heute live; diese Funktionen bilden den Auftakt einer ganzen Reihe von KI-Funktionen, die innerhalb und in Verbindung mit den Confluence-Lösungen zum Einsatz kommen.

Confluence Technologies, Inc. ("Confluence"), ein Weltmarktführer für Regulierungs-, Analyse- und Investorenkommunikationslösungen für die Anlageverwaltungsbranche, gab heute die Einführung von Confluence POINT bekannt, einer KI-gestützten Automatisierung, die die Arbeitsabläufe in allen Lösungen des Unternehmens optimiert.

Confluence bietet spezialisierte Regulierungs-, Analyse- und Investorenlösungen, die hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit konkurrenzlos sind. POINT ist eine KI-gestützte Automatisierung, die innerhalb und parallel zu diesen Lösungen ausgeführt wird und es diesen ermöglicht, mehr für unsere Kunden zu leisten, da der manuelle Aufwand reduziert wird, der üblicherweise vor oder nach automatisierten Prozessen anfällt.

POINT Validation transformiert und validiert Dokumente in einer Vielzahl von Formaten, einschließlich unstrukturierter Daten. Die KI-gestützte Validierung von POINT ist innerhalb weniger Minuten abgeschlossen und erfolgt über eine automatisierte Checkliste, die eigenständig ausgeführt wird. Jedes Ergebnis wird durch einen Prüfpfad dokumentiert und Fehler werden zur Nachverfolgung gekennzeichnet. Mit POINT entfällt die zeitaufwändige manuelle Validierung, die auf die automatisierte Erstellung von Finanz- und aufsichtsrechtlichen Berichten folgt.

Innerhalb von Revolution, der Lösung von Confluence für Multi-Asset-Performance, Attribution und Risikomanagement, bietet POINT Prompt eine KI-gestützte dialogorientierte Benutzeroberfläche, über die Nutzer Fragen stellen und Prozesse in einfachem Englisch ausführen können. Diese dialogorientierte Benutzeroberfläche ist auch in Excel verfügbar, sodass die leistungsstarken Funktionen von Revolution direkt in den Tabellenkalkulationen genutzt werden können, ohne dass Daten exportiert werden müssen oder zwischen Systemen gewechselt werden muss.

Der Anwendungsbereich von POINT wird rasch erweitert werden, da Confluence in seinen Lösungen zunehmend KI-gestützte Optimierungsfunktionen bereitstellt.

"KI verändert die Art und Weise, wie Aufgaben im Finanzdienstleistungssektor erledigt werden, und wir integrieren diesen Mehrwert direkt in die Lösungen, die unsere Kunden bereits nutzen und denen sie vertrauen", so Mark Evans, Gründer und Chief Executive Officer von Confluence Technologies. "Confluence POINT wird den Anwendungsbereich unserer Technologie erweitern, Arbeitsabläufe optimieren und den manuellen Aufwand reduzieren und durch den gezielten Einsatz integrierter KI letztlich die Effizienz steigern. Dies ist ein langfristiges Engagement und Sie werden in den kommenden Monaten beobachten können, wie unsere KI-Fähigkeiten in unserer gesamten Produktpalette weiter ausgebaut werden."

Über Confluence Technologies Confluence ist ein Weltmarktführer für Lösungen rund um Unternehmensdaten und Software in den Bereichen Regulierung, Analytik und Investorenkommunikation. Unsere branchenführenden Lösungen ermöglichen eine einfache und schnelle Erstellung, Weitergabe und Umsetzung geschäftskritischer Berichte sowie umsetzbarer Erkenntnisse, die für die Anlageverwaltungsbranche unverzichtbar sind. Wir genießen seit über 30 Jahren das Vertrauen der weltweit größten Vermögensdienstleister, Vermögensverwalter, Vermögensinhaber und Anlageberater. Unser globales Expertenteam für Regulierungsfragen und Analytik entwickelt zukunftsweisende Innovationen und bietet marktführende Lösungen, die für Effizienz, Schnelligkeit und Genauigkeit bei all unseren Aktivitäten sorgen. Confluence hat seinen Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania, beschäftigt über 700 Mitarbeiter in Nordamerika, Großbritannien, Europa, Südafrika und Australien und betreut über 1.000 Kunden in mehr als 40 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter Confluence.com.

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