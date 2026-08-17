KI war bisher etwas für Einzelspieler. SuperApp macht daraus ein Multiplayer-Erlebnis

Ihr gesamtes Team und führende KI-Modelle von Anthropic, OpenAI, Google, xAI und anderen denken, diskutieren und erstellen gemeinsam in einem Live-Thread von der ersten Idee bis zum fertigen Ergebnis. Ab heute verfügbar.

SuperApp, Inc., ehemals Instabase, Inc., hat heute SuperApp vorgestellt, die Super-App für KI-Zusammenarbeit, die im Web, auf iOS, Android und auf dem Desktop verfügbar ist. SuperApp bringt Teams und führende KI-Modelle von Anthropic, OpenAI, Google, xAI und anderen in einem einzigen Live-Thread zusammen vom ersten Gespräch bis zum fertigen Ergebnis. Um die neue Produkt- und Unternehmensausrichtung widerzuspiegeln, hat das Unternehmen seinen Namen geändert.

Derzeit teilt sich die Arbeit auf drei Bereiche auf. Die Teams kommunizieren in einer App. Sie stellen ihre Fragen an die KI in einer anderen. Die endgültige Bearbeitung erfolgt wieder woanders. Bei jeder Übergabe sollen die Mitarbeiter sich daran erinnern, was die Software vergessen hat.

SuperApp bringt diese Elemente zusammen. Menschen und KI starten im selben Live-Thread. Teams können Claude von Anthropic, GPT von OpenAI, Gemini von Google, Grok von xAI sowie weitere führende Modelle nutzen und die Unterhaltung anschließend in ein Dokument, eine Präsentation, eine Tabellenkalkulation oder eine interaktive App übertragen ohne dass dabei die Personen, Quellen, Entscheidungen, Rückmeldungen oder der Kontext verloren gehen, die die Arbeit erst ermöglicht haben.

Einfach ausgedrückt: Stellen Sie sich vor, die Kommunikationsfunktionen von Slack, die Intelligenz führender KI-Modelle und die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten wie bei Google Docs wären in einer einzigen Super-App vereint.

"Das Eingabefeld war ein Durchbruch. Es hat KI persönlich gemacht. SuperApp macht sie kollaborativ. Arbeit ist eine Multiplayer-Leistung. KI sollte es auch sein", so Anant Bhardwaj, Gründer und CEO von SuperApp.

Das Gespräch wird zum Arbeitsbereich.

SuperApp wurde nicht durch die Erweiterung eines privaten Chatbots um Funktionen zur Zusammenarbeit entwickelt. Sie entstand aus einer anderen Idee heraus: Die Unterhaltung sollte nicht enden, wenn die Arbeit beginnt. Die Unterhaltung sollte zur Arbeit werden.

Ein Produkt. Drei Superkräfte.

Kommunikation. Menschen und KI nutzen denselben Live-Thread, sodass Ideen, Fragen, Quellen, Rückmeldungen und Entscheidungen offen entwickelt und diskutiert werden, anstatt in separaten privaten Chats unterzugehen.

Intelligenz. Nutzen Sie für jeden Schritt das beste Modell. Die Nutzer können Modelle auswählen, markieren oder vergleichen, und SuperApp verteilt die Aufgaben automatisch auf die verschiedenen Anbieter ohne die Aufgaben zu verschieben oder den Kontext neu zu erstellen.

Produktivität. Teams erstellen, prüfen, überarbeiten und genehmigen fertiggestellte Dokumente, Präsentationen, Tabellenkalkulationen und interaktive Apps dort, wo die Ideen entstanden sind.

Sämtliche Nachrichten, Quelldateien, Modellbeiträge, Tool-Aufrufe, Ergebnisse, Überarbeitungen und Genehmigungen bleiben über alle drei Bereiche hinweg in einem dauerhaften Protokoll miteinander verknüpft, sodass Teams den Arbeitsablauf nachvollziehen können und es sich überprüfen lässt, welche Version genehmigt wurde.

Die Arbeit nicht die Antwort ist das Produkt.

Eine Antwort kann nützlich sein. Ein fertiges Arbeitsergebnis kann ein Unternehmen verändern. SuperApp wurde für den gesamten Prozess entwickelt: die erste Frage, die Fakten, die Diskussion, die Überarbeitung, die Entscheidung und das endgültige Ergebnis.

"Die Antworten sind wirklich durchdacht und fundiert absolut nicht oberflächlich. Ich organisiere meine Arbeit in Kanälen, übertrage den Verlauf und arbeite gemeinsam mit meinem Team an Dokumenten, ohne den Überblick zu verlieren. So vieles, was ich benötige, ist endlich an einem Ort verfügbar", so Sampriti Bhattacharyya, Gründerin und CEO von Navier, einem Deep-Tech-Unternehmen, das Lösungen für die maritime Verteidigung und den Seeverkehr entwickelt.

SuperApp, Inc. hat bei seinen eigenen Mitarbeitern den Einsatz von Slack vollständig eingestellt und dabei mehr als 20 Millionen bisherige Nachrichten migriert, wobei Direktnachrichten, Kanäle, Nutzer und der Konversationsverlauf erhalten blieben. Im Pre-Release verzeichnete SuperApp mehr als 1.000 wöchentlich aktive Nutzer, etwa 90 davon außerhalb des Unternehmens.

Entwickelt, um Auswahl, Kontrolle und Vertrauen sicherzustellen.

KI entwickelt sich zu schnell, als dass ein Unternehmen seine Zukunft auf ein einziges Modell, einen einzigen Anbieter oder eine einzige Cloud stützen könnte.

Geschäfts- und Unternehmenskunden profitieren davon, dass SuperApp von Grund auf für die Nutzung mehrerer Anbieter konzipiert und anbieterunabhängig ist. Unternehmen können Modelle wechseln, ohne ihre Konversationen oder Arbeitsergebnisse zu verlieren; sie können Konversationen, Dateien, Artefakte und KI-Aktivitäten selbst verwalten, kontrollieren, abfragen und exportieren, anstatt dass diese als versteckter Speicher innerhalb eines Modellanbieters eingeschlossen bleiben; und sie können je nach ihren sich wandelnden Anforderungen Managed Services oder dedizierte Unternehmensbereitstellungen nutzen.

Jede Anfrage, jeder Modellbeitrag, jede Quelle, jeder Toolaufruf, jedes Ergebnis, jede Überarbeitung und jede Genehmigung wird Teil eines unveränderlichen Entscheidungsprotokolls, das sich im Besitz der Organisation befindet und von dieser verwaltet wird. Die Entscheidung über Folgemaßnahmen oder irreversible Handlungen bleibt weiterhin dem Menschen überlassen, und diese Genehmigungen werden Teil der Aufzeichnung. Vertrauen sollte nicht auf blindem Glauben beruhen. Vielmehr sollte ein nachvollziehbarer Nachweis entstehen, für den sich die Beteiligten verantwortlich fühlen.

Warum aus Instabase SuperApp wurde.

Instabase hat Jahre damit verbracht, KI-Lösungen für große und regulierte Unternehmen zu entwickeln. 2025 begann das Unternehmen, sich auf kollaborative KI zu konzentrieren. Diese Arbeit eröffnete eine enorme Chance: KI sollte nicht nur ein persönlicher Assistent bleiben, sondern zu einem gemeinsamen Raum werden, in dem Menschen und künstliche Intelligenz gemeinsam etwas schaffen.

SuperApp ist ein neues Produkt und eine neue Ausrichtung des Unternehmens kein neuer Name für die frühere Unternehmensplattform von Instabase. Aufbauend auf jahrelanger Erfahrung im Unternehmensbereich in den Bereichen Zuverlässigkeit, Kontrolle und Vertrauen wird nun eine völlig neue Grundlage für die Zusammenarbeit geschaffen.

Verfügbarkeit und Ressourcen zur Markteinführung.

SuperApp ist ab sofort im Web unter superapp.chat, für iOS im Apple App Store, für Android bei Google Play sowie auf dem Desktop verfügbar. Nutzer können kostenlos starten, eine Kreditkarte ist nicht erforderlich; für eine intensivere Nutzung und den Einsatz in Unternehmen stehen kostenpflichtige Optionen zur Verfügung. Die aktuellen Tarife und Preise finden Sie unter superapp.chat.

Produktdetails und Bildmaterial finden Sie in der SuperApp-Übersicht. Die Unternehmensseite behandelt die Themen Bereitstellung, Governance und Kontrollmechanismen. Die Entstehungsgeschichte und der Wandel des Unternehmens werden im Kommentar des Gründers erläutert. Logos und Markenmaterialien finden Sie unter superapp.chat/brand/.

Pressemappe HIER

Über SuperApp

SuperApp ist die Super-App für die KI-Zusammenarbeit: Gruppenchats in Echtzeit, führende KI-Modelle verschiedener Anbieter und die gemeinsame Erstellung von Inhalten in einem gemeinsamen Arbeitsbereich. Unterhaltungen, Dateien, Rückmeldungen, Entscheidungen und fertige Ergebnisse bleiben von der ersten Eingabeaufforderung bis zum endgültigen Ergebnis miteinander verknüpft.

SuperApp, Inc. mit Hauptsitz in San Francisco war ehemals unter dem Namen Instabase, Inc. bekannt. Das Unternehmen wird von Andreessen Horowitz (a16z), Greylock Partners, Index Ventures, New Enterprise Associates (NEA), Spark Capital, Tribe Capital und QIA finanziell unterstützt. Erfahren Sie mehr unter superapp.chat.

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