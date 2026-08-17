Das Papier des US-amerikanischen Sportartikelherstellers Nike ist weiter auf der Suche nach einem tragfähigen charttechnischen Boden. Mit dem nachhaltigen Rutsch unter 40 Dollar fällt die nächste runde Marke auf dem Weg nach unten, was den tiefsten Stand seit dem Jahr 2024 bedeutet. Ausgehend vom Rekordhoch von Ende 2021 hat der Dow-Jones-Titel inzwischen satte 78 Prozent verloren.Für negative Stimmung unter den Anlegern sorgt zu Wochenbeginn eine kritische Einschätzung der Schweizer Großbank UBS. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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