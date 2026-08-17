Bonn/Erfurt (ots) -17. August 2026 - Die thüringische BSW-Landesvorsitzende und stellvertretende Ministerpräsidentin, Katja Wolf, hat die Entscheidung ihrer Fraktion verteidigt, das Regierungsbündnis mit CDU und SPD fortführen zu wollen, gleichzeitig aber auch die BSW-Bundespartei wegen mangelnder Kommunikation gerügt. "Das ist eine für das Land gute und stabile Landesregierung, das ist eine Programmatik, die aus unserer Sicht dem Land guttut. Für uns gibt es im Moment überhaupt keine Begründung, warum man das beenden sollte", erklärte Wolf im Fernsehsender phoenix. Natürlich stehe Regierungschef Mario Voigt derzeit unter Druck, dem die Technische Universität Chemnitz wegen Unstimmigkeiten den Doktorgrad entzogen hatte. Die aktuelle Situation sei jedoch nicht neu. "Die Universität hat eine Entscheidung bestätigt, die sie vor Monaten schon einmal getroffen hat", so die BSW-Politikerin. Voigt stehe jetzt der Rechtsweg frei. Im Übrigen habe ein BSW-Parteitag in Thüringen mit einem "ausgesprochen starken Votum" dem Eintritt in eine Koalition zugestimmt. "Das ist für uns bindend", so Katja Wolf, die ergänzte: "Wir sehen uns absolut auf dem Boden der BSW-Programmatik."Durchaus kritisch bewertete Wolf die Forderung der BSW-Bundespartei, die Koalition in Thüringen aufzukündigen. Dies sei für das Thüringer BSW "ein Dilemma", weil man die eigene Position gar nicht habe deutlich machen können. Man sei "zu keinem Gespräch geladen worden in der Frage, wie wir die Diskussion bewerten und auch nicht zu einem Gespräch gebeten worden, wie wir die aktuelle Situation um Ministerpräsident Voigt bewerten".Eindeutig positionierte sich die stellvertretende Ministerpräsidentin hinsichtlich des Verhältnisses ihrer Partei in Thüringen zur AfD. "Die programmatischen Gegensätze zur AfD sind so immanent, sind so groß, dass wir davon überzeugt sind, dass es keine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD geben kann - auch nicht über das Modell einer Minderheiten- oder Expertenregierung."Das ganze Gespräch sehen Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=sw7gnX2ka98&t=9sPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6335143