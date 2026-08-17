Ethereum Prognose August 2026 mit ETH bei 1.880 US-Dollar vor der Entscheidung

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Ethereum notiert bei rund 1.880 US-Dollar und liegt damit etwa 62 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.951 US-Dollar aus dem August 2025. Die Ethereum Prognose hängt aktuell an einer einzigen Zahl, dem 100-Tage-Durchschnitt bei 1.924 US-Dollar, an dem ETH seit Juni jedes Mal gescheitert ist. Gleichzeitig steigt der Anteil des gebundenen ETH weiter, und institutionelle Käufer sammeln unverändert ein. Die Nachfrage ist also da. Der Kurs bewegt sich trotzdem nicht. Warum bringt die stärkste Nachfrage seit Jahresbeginn keinen einzigen Ausbruch zustande, und was bedeutet das für Ihre Ethereum Prognose in den kommenden Wochen?

Ethereum Prognose trifft bei ETH auf eine Nachfrage die den Kurs nicht bewegt

Der Anteil des gebundenen ETH ist im August auf 34,4 Prozent gestiegen, nach 30,0 Prozent zu Jahresbeginn. Diese Zahlen stammen von Token Terminal und wurden von The Coin Republic ausgewertet. Sie beschreiben einen wachsenden Teil des Angebots, der kurzfristig nicht am Markt verfügbar ist. Die Warteschlange für den Ausstieg aus dem Validator-Betrieb liegt bei null, während rund 2,48 Millionen ETH auf den Eintritt warten. Wer Ethereum bindet, plant offensichtlich langfristig.

Auf der Kursseite sieht das Bild anders aus. ETH bewegt sich seit Tagen in einer Spanne von weniger als einem Prozent. Der 20-Tage-Durchschnitt bei 1.868 US-Dollar und der 50-Tage-Durchschnitt bei 1.850 US-Dollar liegen nur rund 18 US-Dollar auseinander, das Polster unter dem Kurs ist also dünn. Laut CoinDCX zielt die Ethereum Prognose für August auf 1.950 US-Dollar bei einer Spanne von 1.800 bis 2.000 US-Dollar. Ein Monatsschluss über 1.924 US-Dollar wäre die erste höhere Struktur seit Juni.

Damit steht die Ethereum Prognose vor einem einfachen Rechenproblem. ETH bringt rund 227 Milliarden US-Dollar auf die Waage, und selbst ein Sprung auf 3.000 US-Dollar wäre nur etwa 60 Prozent. Für diese Bewegung braucht es frisches Kapital in zweistelliger Milliardenhöhe und ein Umfeld, das Risiko wieder belohnt. Genau an dieser Stelle stellen sich viele Anleger eine andere Frage. Wo entsteht heute noch eine Position, die von einer kleinen Basis aus wirklich groß werden kann?

Pepeto bündelt Nachfrage aus allen Ketten an einem einzigen Einstiegspunkt

Die Antwort liegt selten bei einem Wert, der seine Entdeckungsphase längst hinter sich hat. Sie liegt dort, wo Nachfrage neu entsteht und noch nicht eingepreist ist. Pepeto baut genau die Bedingungen auf, die aus einer Börsennotierung ein Kursereignis machen. Die Cross-Chain-Bridge bündelt Nachfrage aus jeder aktiven Blockchain an einem einzigen Einstiegspunkt und verdichtet damit Kaufdruck, der sich sonst über isolierte Ketten verteilen würde.

Diese gebündelte Nachfrage trifft auf ein Gesamtangebot von 420 Billionen Token, das Woche für Woche verbrannt wird und dauerhaft aus dem Umlauf verschwindet. Die gebührenfreie Swap-Engine sorgt dafür, dass jeder Dollar, der über die Brücke kommt, in voller Höhe ankommt, ohne Abzug und ohne Reibung. Die Nachfrage verdichtet sich. Das Angebot schrumpft. Der Druck zwischen diesen beiden Kräften baut sich weiter auf.

Hinter dem Aufbau steht ein Entwickler, der am originalen Pepe-Coin mitgearbeitet hat, was dem Projekt eine Herkunft gibt, die sich nachprüfen lässt. Die Sicherheitsfirma SolidProof hat den gesamten Vertragscode geprüft und bestätigt, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde, sodass Käufer nicht auf ein ungeprüftes Versprechen setzen müssen. Der Vorverkaufspreis von 0,0000001887 US-Dollar gilt dabei nur, solange die laufende Stufe offen ist.

Bereits mehr als 10 Millionen Dollar sind in den Vorverkauf geflossen, und die erwartete Notierung an Binance trifft damit auf ein Ungleichgewicht, das an einem Handelsstart selten unbemerkt bleibt. Wer sich die Zahlen bei Pepeto ansieht, erkennt den Unterschied zu einem Wert mit 227 Milliarden US-Dollar Bewertung sofort. Was bei ETH Milliarden kostet, bewegt hier schon mit einem Bruchteil davon den Kurs, und genau dieses Verhältnis sucht jeder, der früh einsteigt.

Fazit

Die Ethereum Prognose bleibt sachlich betrachtet interessant, weil die institutionelle Nachfrage real ist und der gebundene Anteil weiter wächst. Nur ändert das nichts an der Größe der Basis, aus der ETH sich bewegen muss. Sechzig Prozent von 227 Milliarden US-Dollar sind ein solides Ergebnis und keine Position, die ein Depot neu ordnet. Die Runden bei Pepeto füllen sich schneller als jede vorherige Stufe, und die größten Adressen sitzen bereits zum Vorverkaufspreis. Wer jetzt handelt, gehört zu den Adressen, über die in sechs Monaten gesprochen wird, und dieses Fenster bleibt nicht mehr lange offen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Ethereum Prognose für August 2026?

Die Ethereum Prognose für August 2026 zielt auf 1.950 US-Dollar bei einer Spanne von 1.800 bis 2.000 US-Dollar. Entscheidend ist ein Monatsschluss über dem 100-Tage-Durchschnitt bei 1.924 US-Dollar.

Was ist Pepeto und wo finde ich den Vorverkauf?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüfter Vorverkauf mit Cross-Chain-Bridge und gebührenfreier Swap-Engine. Der Einstieg läuft über pepetocoin.com unter https://pepetocoin.com.