Der Umsatz stieg um 9 auf 120 Milliarden US-Dollar, während sich der Nettogewinn mit 17 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelte

Die kumulierten inländischen Investitionen belaufen sich seit 2021 auf mehr als 199 Milliarden US-Dollar

Der PIF hat zwischen 2021 und 2025 mehr als 342 Milliarden US-Dollar zum realen Nicht-Öl-BIP Saudi-Arabiens beigetragen

Das verwaltete Vermögen übersteigt mittlerweile 900 Milliarden US-Dollar, nach rund 530 Milliarden im Jahr 2021 und 150 Milliarden im Jahr 2015

Der PIF hat heute seinen Jahresbericht 2025 veröffentlicht, der eine starke finanzielle Performance sowie kontinuierliche Fortschritte bei der Erreichung der langfristigen Ziele belegt. Als langfristiger Investor mit dem einzigartigen Auftrag, die wirtschaftliche Transformation Saudi-Arabiens voranzutreiben und nachhaltig finanzielle Renditen zu erzielen, unterhielt der PIF im Jahr 2025 ein diversifiziertes Portfolio, das Renditen mit nationaler Wirkung und langfristiger Widerstandsfähigkeit in Einklang brachte.

Die Finanzdisziplin wahren

2025 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 9 auf 120 Milliarden US-Dollar, während sich der Nettogewinn mit 17 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelte, was durch höhere Beiträge aus reifenden Portfoliounternehmen gestützt wurde. Der PIF verwaltet weiterhin ein Vermögen von über 900 Milliarden US-Dollar und erzielte seit 2017 eine annualisierte Gesamtrendite für die Anteilseigner von 5,8 %.

Die Gesamtaktionärsrendite für 2025 entwickelte sich positiv, was vor allem auf höhere Dividenden der Portfoliounternehmen und Erträge aus Finanzinvestitionen zurückzuführen war. Sie wurde zudem durch Wertminderungen einzelner Vermögenswerte beeinflusst, die auf die allgemeinen Marktbedingungen zurückzuführen waren. Der PIF tätigte weiterhin langfristige Investitionen vor Ort, um den wirtschaftlichen Wandel voranzutreiben.

Der PIF stellte im Laufe des Jahres seinen Zugang zu diversifizierten und effizienten Finanzierungsquellen unter Beweis, einschließlich der Emission einer ersten auf Euro lautenden Green Bond-Anleihe und der Einrichtung eines Commercial-Paper-Programms zur Bereitstellung flexibler kurzfristiger Finanzmittel.

Der PIF konnte seine starken langfristigen Ratings bei Moody's (Aa3, stabiler Ausblick) und Fitch (A+, stabiler Ausblick) weiterhin aufrechterhalten und erhielt zudem erstmals ein kurzfristiges A-1-Rating von S&P, was das starke Kreditprofil des PIF widerspiegelt und das Vertrauen der Anleger stärkt.

Die wirtschaftliche Transformation vorantreiben

Der PIF gründete 2025 bedeutende neue Unternehmen, darunter HUMAIN, und markierte damit einen wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung der KI-Fähigkeiten. Während sich Saudi-Arabien darauf vorbereitet, die Welt zu empfangen, wurde zudem die Expo 2030 Riyadh Company gegründet, die die Anlagen für die Expo 2030 in Riad errichten und betreiben soll.

Darüber hinaus setzte sich der PIF für die Weiterentwicklung vorrangiger Sektoren und Ökosysteme sowie für eine stärkere Einbindung des Privatsektors ein. Von 2021 bis 2025 investierte der PIF mehr als 199 Milliarden US-Dollar in Saudi-Arabien und trieb damit den wirtschaftlichen Wandel des Landes weiter voran.

Maram Aljohani, Chief of Staff und Secretary General des Boards des PIF, erklärte: "Im Laufe des Jahres 2025 trug der PIF durch langfristige Investitionen und die Gründung strategischer Unternehmen erneut zur wirtschaftlichen Entwicklung und Diversifizierung Saudi-Arabiens bei. Der PIF erzielte 2025 einen Anteil von 11 am gesamten Nicht-Öl-BIP Saudi-Arabiens und leistete im Zeitraum von 2021 bis 2025 kumulativ einen Beitrag von mehr als 342 Milliarden US-Dollar."

"Der PIF baute seine internationale Präsenz 2025 durch die Eröffnung neuer Niederlassungen in Europa und Asien sowie durch gezielte Investitionen in Schlüsselmärkten weiter aus, was zu einem Wachstum der internationalen Investitionen um 12 führte. Diese Fortschritte wurden durch anhaltende institutionelle Exzellenz und robuste Governance-Rahmenbedingungen untermauert, während der PIF seine Entwicklung zu einer vollständig digital ausgerichteten, KI-gestützten Investmentinstitution beschleunigte und seine Position unter den führenden Staatsfonds der Welt im Global SWF-Ranking 2025 für Governance, Nachhaltigkeit und Resilienz (Governance, Sustainability and Resilience GSR) festigte."

"In der kommenden strategischen Phase wird sich der PIF zu sechs miteinander verbundenen inländischen Ökosystemen weiterentwickeln, um nachhaltigen Wert zu schaffen und international in vielversprechende Chancen im Rahmen langfristiger globaler Trends zu investieren."

Yasir Alsalman, Chief Financial Officer und Acting Head der Global Capital Finance Division beim PIF, erklärte: "Aufbauend auf einer Phase anhaltenden Wachstums und disziplinierter Investitionen war das Jahr 2025 ein weiteres entscheidendes Jahr für den PIF. 2025 konnte den PIF seinen Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln und seine starke Finanzlage mit einem verwalteten Vermögen von über 900 Milliarden US-Dollar aufrechterhalten."

"Der PIF hat seine Kapitalinvestitionen in vorrangigen Sektoren fortgesetzt und zwischen 2021 und 2025 im Inland insgesamt mehr als 199 Milliarden US-Dollar investiert. Darüber hinaus hat das Unternehmen im Jahr 2025 seine strategischen internationalen Partnerschaften vertieft, beispielsweise durch die Unterzeichnung mehrerer Vereinbarungen mit weltweit führenden Vermögensverwaltern."

"Nun, da wir in die nächste Fünfjahresphase unserer Anlagestrategie eintreten, wird der PIF weiterhin auf nachhaltige Wertschöpfung, die Weiterentwicklung des Portfolios und eine stärkere finanzielle Performance durch die sechs Ökosysteme seines Vision-Portfolios sowie durch sein strategisches und sein Finanzportfolio hinarbeiten."

Ausbau der globalen Präsenz und der Partnerschaften

Der PIF setzte seine internationale Kapitalinvestition in strategischen Sektoren fort, einschließlich Infrastruktur, Technologie, fortschrittlicher Fertigung und Finanzdienstleistungen, und stellte weiterhin Kapital, Wissen und Fachkompetenz für Saudi-Arabien bereit.

2025 unterzeichnete der PIF unter anderem Vereinbarungen mit Goldman Sachs Asset Management, Macquarie Asset Management und SACE, um die Kapitalbeschaffung und ausländische Investitionen in Saudi-Arabien voranzutreiben und die starken strategischen Beziehungen des PIF zu führenden globalen Finanzinstituten auszubauen.

Um sein Engagement in den Schlüsselmärkten zu verstärken, hat der PIF seine weltweite Präsenz durch die Eröffnung neuer Niederlassungen seiner Tochtergesellschaften in Paris, Peking und Shanghai ausgebaut und damit seine bisherigen Standorte in London, New York und Hongkong ergänzt.

Institutionelle Exzellenz fördern

Im Jahresverlauf 2025 trieb der PIF die institutionelle Weiterentwicklung weiter voran und integrierte fortschrittliche Daten-, Analyse- und KI-Technologien in sein gesamtes Betriebsmodell. Der PIF brachte innerhalb eines Jahres 100 neue digitale Anwendungen auf den Markt, aktivierte 43 wirkungsvolle KI-gestützte Lösungen und stärkte zudem die sichere Infrastruktur sowie den Ausbau zentralisierter digitaler Plattformen, die die Einblicke in die Investitionen, die betriebliche Effizienz und die institutionelle Agilität verbessern.

Brand Finance, das weltweit führende unabhängige Unternehmen für Markenbewertung, stufte der PIF zum zweiten Mal in Folge als die wertvollste und am schnellsten wachsende Marke der Welt unter allen Staatsfonds ein und vergab ein A+-Rating.

2025 war das letzte Jahr der Strategie 2021-2025 des PIF. Nun ist der PIF in die nächste Phase seiner langfristigen Strategie übergegangen die Strategie 2026-2030 des PIF -, die sich darauf konzentriert, wettbewerbsfähige Ökosysteme zu schaffen, das volle Potenzial strategischer Vermögenswerte auszuschöpfen und langfristige Renditen zu maximieren. In dieser nächsten Phase wird der PIF weiterhin strategisch und in großem Umfang Kapital einsetzen, um die langfristige Wertsteigerung voranzutreiben, auch in heimischen Ökosystemen sowie bei vielversprechenden internationalen Chancen, die sich aus globalen Themen wie KI, Energiewende, fortschrittlicher Fertigung sowie Sport und Unterhaltung ergeben.

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