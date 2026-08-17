Kapitalzufuhr in Höhe von 225 Millionen US-Dollar gesichert; Laufzeiten der revolvierenden Kreditlinie und des befristeten Darlehens verlängert

Benoit Leclercq zum Interim Chief Executive Officer ernannt, um Foundever durch die nächste Wachstumsphase zu führen; das Unternehmen leitet den formellen Prozess zur Suche nach einem permanenten CEO ein

Foundever Group S.A. ("Foundever" oder das "Unternehmen") ein Weltmarktführer für integrierte Kundenerlebnisse, digitale Betriebsabläufe und Analysedienstleistungen gab heute den erfolgreichen Abschluss einer umfassenden Rekapitalisierung (die "Transaktion") bekannt, die in Abstimmung mit 95,4 der Kreditgeber im Rahmen ihrer Term-Loan-Fazilität ("Term-Loan-Kreditgeber"), 100 der Kreditgeber ihrer revolvierenden Kreditfazilität ("RCF-Kreditgeber") sowie den bestehenden Mehrheitsaktionären des Unternehmens durchgeführt wurde. Die Transaktion trägt wesentlich zur Stärkung der finanziellen Basis von Foundever bei und versetzt das Unternehmen in die Lage, in seine Wachstumsstrategie zu investieren. Zu den wesentlichen Bedingungen der Transaktion gehören:

Die derzeitigen Mehrheitsaktionäre des Unternehmens investieren 225 Millionen US-Dollar in Stammaktien.

Durch die Umwandlung der Festkreditfazilität reduziert sich die Gesamtverschuldung des Unternehmens um nahezu 900 Millionen US-Dollar.

Die Laufzeit der revolvierenden Kreditfazilität wird um mehr als vier Jahre bis Dezember 2030 verlängert, die Laufzeit des Festkredits um mehr als 2,5 Jahre bis März 2031.

Bestimmte RCF-Kreditgeber des Unternehmens stellen eine neue, auf drei Jahre angelegte globale Kreditfazilität zur Finanzierung von Forderungen in Höhe von 225 Millionen US-Dollar zur Verfügung, die die bisherige Factoring-Vereinbarung des Unternehmens ersetzt und die Liquidität weiter verbessert.

Die Transaktion ist ein Beleg für die starke Unterstützung und das große Vertrauen seitens aller Interessengruppen von Foundever, darunter die Aktionäre, die Festkreditgeber und die RCF-Kreditgeber, und verschafft dem Unternehmen langfristige finanzielle Stärke. Die Aktionäre des Unternehmens stehen voll und ganz hinter der Mission von Foundever und werden das Unternehmen als langfristige Partner unterstützen und sich für dessen Wachstum, die Erzielung nachhaltiger Wirkung und die Schaffung von Wert auch in der Zukunft einsetzen.

"Durch diese Vereinbarung verfügt Foundever über die finanzielle Grundlage, um mit Zuversicht in unsere Strategie und unsere langfristigen Wachstumsziele zu investieren", erklärte Benoit Leclercq, Interim CEO bei Foundever. "Mit einer gestärkten Bilanz und der Unterstützung unserer langjährigen Partner sind wir gut aufgestellt, um unsere Technologie-Roadmap weiter voranzutreiben, unser globales Netzwerk auszubauen und den Wandel hin zu einem agentenbasierten KI-Modell aus einer Position der Stärke heraus mitzugestalten. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter und schafft eine solide Grundlage für das nächste Kapitel unseres Unternehmens."

Foundever hat in den letzten Jahren eine Reihe wichtiger Initiativen umgesetzt, um die Grundlage für langfristigen Erfolg zu schaffen, und dabei ein umfassendes Spektrum an Kompetenzen und Lösungen im Bereich Customer Experience ("CX") für Kunden aus verschiedenen Branchen aufgebaut. Mit einer gestärkten Kapitalstruktur und einem klaren Fokus auf Wachstum, Kundenorientierung sowie wertsteigernde KI-Initiativen ist Foundever in einer hervorragenden Position, um in allen Geschäftsbereichen Spitzenleistungen zu erbringen und die CX-Branche in ihr nächstes Kapitel zu führen.

Aktuelles zur Unternehmensführung

Im Zuge des Eintritts von Foundever in die nächste Wachstumsphase wird weiterhin Benoit Leclercq, der über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Industrieunternehmer, Investor und Führungskraft auf Board-Ebene verfügt, die Leitung des Unternehmens übernehmen. Laurent Uberti und Olivier Camino sind mit Wirkung zum 31. Juli 2026 von ihren Positionen als Group Chief Executive Officer und Executive Chairman bzw. als Deputy Chief Executive Officer zurückgetreten. Das Unternehmen dankt ihnen für ihre langjährige Arbeit als Führungskräfte und die bedeutende Rolle, die sie beim Aufbau von Foundever zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Customer Experience gespielt haben.

Das Board hat eine Personalberatung beauftragt, den nächsten permanenten Chief Executive Officer des Unternehmens zu finden, der über die erforderliche Erfahrung und die notwendigen Fähigkeiten verfügt, um Foundever durch die nächste Entwicklungsphase zu führen.

Leclercq fuhr fort: "Mit der Übernahme dieser Führungsposition möchte ich die herausragenden Leistungen von Laurent und Olivier würdigen, die mehr als 30 Jahre lang dieses Unternehmen von der Pike auf aufgebaut und dazu beigetragen haben, Foundever als wichtigen Player im CX-Bereich zu etablieren."

Das Tagesgeschäft wird unverändert fortgeführt. Kunden, Mitarbeiter und Partner können sich auf Kontinuität verlassen ohne Beeinträchtigungen der Dienstleistungen oder Geschäftsbeziehungen. Foundever wird seine Kunden in allen Regionen weiterhin wie gewohnt betreuen. Dank einer gestärkten Kapitalstruktur, der anhaltenden Unterstützung durch seine Kreditgeber und eines stabilen Führungsteams ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um seine Strategie umzusetzen und seine Position als Marktführer im CX-Bereich zu festigen.

Berater

Weil, Gotshal Manges LLP fungiert als Rechtsberater, PJT Partners als Finanzberater und die C Street Advisory Group als strategischer Kommunikationsberater des Unternehmens.

Gibson, Dunn Crutcher LLP fungiert als Rechtsberater und Lazard als Finanzberater für bestimmte zustimmende Festkreditgeber.

Latham Watkins LLP fungiert als Rechtsberater, Ondra als Finanzberater und die Brunswick Group als strategischer Kommunikationsberater für Pidoll.

Über Foundever

Foundever ist ein führender Dienstleister der nächsten Generation, der die Customer Experience (CX) neu definiert. Unsere 130.000 Mitarbeiter in über 45 Ländern arbeiten mit den führenden Marken der Welt zusammen, um eine integrierte CX, agentenbasierte KI-Prozesse und datengestützte Transformation zu realisieren mit Ergebnissen, für die wir garantieren und die wir nicht nur anstreben.

Wir ermöglichen jedes Jahr 3,3 Milliarden Gespräche in über 60 Sprachen für mehr als 800 der weltweit führenden Marken und setzen dabei auf über 30 Jahre kundenübergreifende operative Expertise, um die größten Herausforderungen zu meistern: steigende Erwartungen, Kostendruck und die Forderung nach einem messbaren KI-ROI. Wir vereinfachen die komplexe CX-Landschaft mit skalierbaren Lösungen, die den Menschen nahtlose Erfahrungen bieten und echte geschäftliche Herausforderungen lösen. Mit unserem menschenorientierten, KI-gestützten und operativ fundierten Ansatz optimieren und transformieren wir das Erlebnis für Kunden und Agenten und verändern damit die Art und Weise, wie Dinge getan werden.

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