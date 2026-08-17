Im Tagesverlauf bauen die Ölpreise ihre Gewinne aus. Zur Stunde steigt die Nordsee-Sorte Brent wieder über die Marke von 91 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Ende Juli. Erneut sind es jüngste Entwicklungen im Nahen Osten, die für Sorgenfalten und damit steigende Notierungen bei den Ölpreisen sorgen.Mit einer scharfen Drohung hat US-Präsident Donald Trump den Druck auf den Oman erhöht. Das Sultanat soll derzeit mit dem Iran klären, wie künftig die Schifffahrt durch die Straße von Hormus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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