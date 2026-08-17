Dogecoin Prognose heute DOGE unter 0,070 Dollar trotz Walkäufen

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Die Dogecoin Prognose bekommt gerade zum ersten Mal seit Wochen ein Signal, das nicht aus dem Kursverlauf stammt. DOGE notiert bei rund 0,0697 Dollar und liegt damit etwa 41 Prozent unter dem Zweimonatshoch bei 0,118 Dollar. Gleichzeitig haben große Adressen mehr als 430 Millionen DOGE eingesammelt, und der Tom DeMark Sequential hat auf dem Monatschart ein Kaufsignal ausgelöst. Käufe und Chart zeigen also in dieselbe Richtung. Bleibt die eine Frage, an der jede Dogecoin Prognose hängt. Warum kauft das schnelle Geld trotzdem woanders?

Dogecoin Prognose zwischen Walkäufen und schwacher August Statistik

Die Dogecoin Prognose stützt sich aktuell vor allem auf das Verhalten großer Halter. Laut TronWeekly haben Wale zuletzt mehr als 430 Millionen DOGE aufgenommen, während der Tom DeMark Sequential auf dem Monatschart ein Kaufsignal zeigte. Dieses Muster ist in der Vergangenheit mehrfach vor deutlichen Aufwärtsbewegungen aufgetreten. Der Widerstand bei 0,0813 Dollar bleibt der entscheidende Punkt, denn dort wurden früher über 30 Milliarden DOGE gehandelt. So viel altes Angebot löst sich selten ohne Kampf auf.

Die Kette bestätigt das Bild. Laut Invezz kontrollierten Wallets mit 10 bis 100 Millionen DOGE am Mittwoch mehr als 12,18 Prozent des Umlaufs, nach 11,86 Prozent am Samstag zuvor. Ein Anstieg um 0,32 Prozentpunkte in wenigen Tagen ist für diese Gruppe ungewöhnlich viel. Weniger Token bei kleinen Haltern bedeutet weniger Verkaufsdruck bei jedem Rücksetzer. Der Kurs selbst reagiert bislang kaum, denn DOGE rutschte in den vergangenen 24 Stunden wieder unter die Marke von 0,070 Dollar.

Gegen dieses Bild steht die Statistik. Der August ist historisch der zweitschwächste Monat für DOGE mit einer mittleren Rendite von minus 5,17 Prozent, und acht Augustmonate schlossen bereits im Minus. Für die Dogecoin Prognose heißt das, dass selbst ein erfolgreicher Ausbruch über 0,0813 Dollar erst einmal nur eine Erholung wäre. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 10,9 Milliarden Dollar liegt das alte Hoch von 0,7376 Dollar mehrere Zyklen entfernt. Wer nach dem Vielfachen sucht, statt nach der Erholung, schaut deshalb gerade auf eine andere Größenordnung.

Pepeto sammelt das Kapital ein, das DOGE gerade nicht bindet

Diese Größenordnung heißt derzeit Pepeto, und der Grund liegt in der Bauweise. Die Cross Chain Bridge führt Käufer aus Ethereum, BSC, Solana und jedem weiteren Netzwerk an einem einzigen Einstiegspunkt zusammen, sodass Nachfrage nicht mehr in getrennten kleinen Strömen aus getrennten Ketten ankommt. Sie kommt als eine Welle. Diese Welle trifft auf einen festen Bestand von 420 Billionen Token, der jede Woche schrumpft und niemals nachgefüllt wird.

Jede Kaufrunde trifft damit auf einen kleineren Bestand als die Runde davor. Die gebührenfreie Swap Engine sorgt dafür, dass von diesem eingehenden Druck nichts durch Handelskosten abgeschöpft wird, sodass jeder Dollar unversehrt ankommt und nicht bereits reduziert. Unversehrte Dollar gegen schrumpfendes Angebot sind der gesamte Mechanismus. Der Presale von Pepeto hat auf dieser Grundlage mehr als 10 Millionen Dollar zusammengebracht, und ein Token kostet aktuell 0,0000001887 Dollar.

Unter dem gesamten Aufbau liegt eine Prüfung, die vor dem Start abgeschlossen wurde. SolidProof hat den vollständigen Programmcode hinter Pepeto untersucht und freigegeben, bevor der Presale überhaupt öffnete, was Käufern eine geprüfte Grundlage statt eines Versprechens gibt. Zum Entwicklerteam gehört ein früherer Binance Experte, während der Schöpfer des ursprünglichen Pepe Meme Coins als Mitgründer beteiligt ist. Alle Zahlen dazu stehen offen auf der offiziellen Pepeto-Website. Mit dem erwarteten Binance Listing endet dieser Presale Preis endgültig.

Wer die Wale bei DOGE beobachtet, sieht dasselbe Verhalten hier in kleinerem Maßstab und früherem Stadium. Was bei einer Bewertung von 10,9 Milliarden Dollar nur eine Erholung sein kann, startet hier von einem Bruchteil eines Cents aus. Steigende Einstiegszahlen sind kein Marketing. Sie sind Insider, die ihre Karten offenlegen.

Fazit

Jede Dogecoin Prognose am Markt beschreibt eine Erholung, die Geduld, Katalysatoren und einen kooperativen Markt braucht. Das ist ein vernünftiger Trade. Bei 10,9 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ist es aber nicht der Trade, aus dem die Geschichten von 2020 entstanden sind. Wale laden Pepeto genau jetzt zum Presale Preis, weil das Muster identisch aussieht und die größten Katalysatoren noch bevorstehen statt bereits hinter dem Projekt zu liegen. Käufer bewegen sich zügig, bevor das Binance Listing dieses Fenster endgültig schließt. Die Wallets, die sich heute füllen, sind jene, an die man sich erinnert, wenn dieses Listing kommt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wohin zeigt die Dogecoin Prognose im August 2026?

Die Dogecoin Prognose zielt auf einen Ausbruch über 0,0813 Dollar, solange die Zone zwischen 0,068 und 0,070 Dollar hält. Historisch ist der August für DOGE allerdings der zweitschwächste Monat.

Ist Pepeto ein geprüfter Presale?

Ja, Pepeto wurde vor dem Presale Start von SolidProof geprüft und wird von einem ehemaligen Binance Experten mitentwickelt. Alle Zahlen stehen auf pepetocoin.com, erreichbar unter pepetocoin.com.