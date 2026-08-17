Digitale Zwillinge und maßgeschneiderte Small Language Models helfen Marken, jeden Kunden besser zu verstehen, Ergebnisse vor dem Budgeteinsatz zu simulieren und den nächsten Schritt vorherzusagen

Uniphore, das Business-AI-Unternehmen, hat heute Marketing AI vorgestellt und damit eine neue Ära des Unternehmensmarketings eingeläutet, in der Kundenintelligenz an die Stelle der Verwaltung von Kundendaten tritt. Mit Uniphore Marketing AI können Marketingteams jeden einzelnen Kunden besser denn je verstehen, sein künftiges Verhalten vorhersagen und Marketingergebnisse simulieren, bevor sie Budget einsetzen. Das System lernt kontinuierlich aus jeder Kundeninteraktion und verbessert mit jedem Zyklus die Genauigkeit seiner Prognosen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260817649379/de/

The Uniphore Marketing AI Flywheel: A Self-Learning System

Im Gartner Magic Quadrant 2026 wurde Uniphore als Leader für Customer Data Platforms eingestuft und hat Unternehmen dabei unterstützt, ihre Kundendaten zusammenzuführen und zugleich die volle Kontrolle über deren Speicherort zu behalten. Marketing AI baut auf dieser Grundlage auf und führt den modularen Ansatz von Uniphore von der Datenebene bis zur Intelligenzebene fort.

Ein Prognosemodell für jeden einzelnen Kunden

Marketing AI erstellt für jeden Kunden einen digitalen Zwilling: ein Small Language Model (SLM), das gezielt auf das individuelle Verhalten dieser Person abgestimmt wird. Das Modell lernt, wie der jeweilige Kunde denkt und reagiert, und erstellt individuelle Prognosen, statt sich auf grobe Durchschnittswerte ganzer Kundensegmente zu stützen. Da diese Modelle das Gelernte in Form kompakter Modellgewichte statt in Kontext-Token speichern, lassen sie sich im Unternehmensmaßstab zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher LLMs betreiben.

Umsatz per Simulation prognostizieren noch vor dem Budgeteinsatz

Uniphore testet Hypothesen anhand des digitalen Zwillings jedes einzelnen Kunden in der Zielgruppe und leitet daraus eine Umsatzprognose ab. Noch vor dem Start simuliert das System sämtliche Marketingaktivitäten und prognostiziert Umsatz, Conversions und Abbruchraten für jede Phase der Customer Journey. So können Marketingverantwortliche bereits in Budgetgesprächen auf simulationsgestützte Prognosen zurückgreifen und die Ergebnisse abschätzen, bevor Investitionsentscheidungen fallen.

Das Marketing-AI-Flywheel: Ein selbstlernendes System

Uniphore gleicht die tatsächlichen Resultate in jeder Phase einer Kampagne mit den Simulationsprognosen ab. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in den digitalen Zwilling des jeweiligen Kunden ein und helfen dabei, die Simulationsmodelle neu zu trainieren. Das System lernt kontinuierlich aus dem tatsächlichen Verlauf und erhöht mit jedem Zyklus die Genauigkeit seiner Prognosen. Das Flywheel wird nicht zurückgesetzt. Jeder Zyklus baut auf dem vorherigen auf.

"Sie werden Ihre Kunden besser kennen als je zuvor", so Umesh Sachdev, CEO und Mitbegründer von Uniphore. "Genau hierin liegt die Stärke des Marketing-AI-Flywheels. Ein iteratives System, das Intelligenz und Entscheidungsprozesse auf den einzelnen Kunden statt auf die Kampagne ausrichtet, steigert seine Genauigkeit kontinuierlich bis die Prognose schließlich zum Plan wird."

Sovereign AI: Ihre Modelle, Ihre Daten, Ihre Kontrolle

Sovereign AI ist für diesen Wandel von zentraler Bedeutung. Mit Marketing AI behält das Unternehmen die volle Kontrolle über seine Intelligenzebene. Die Modelle sind Open-Weight-Modelle, werden mit unternehmenseigenen Daten feinabgestimmt und lassen sich in jeder Umgebung bereitstellen in der Cloud, On-Premises oder hybrid. Dieser Architekturansatz stellt sicher, dass Daten nie in eine gemeinsam genutzte Inferenzumgebung gelangen. Damit lassen sich selbst strengste Anforderungen an DSGVO, HIPAA und Datenresidenz erfüllen, während Marketingteams die volle Kontrolle über ihre KI behalten.

"Der entscheidende Wettbewerbsvorteil im agentischen Marketing liegt nicht im Zugang zu einem leistungsfähigen KI-Modell, sondern in einem eigenen Modell, mit dem ein Unternehmen unter Berücksichtigung der KI-Kosten Mehrwert schaffen kann", erklärt Tapan Patel, Research Director bei IDC. "Wird dieses KI-Modell mit unternehmenseigenen Daten feinabgestimmt und für einzelne Kunden statt für Segmente entwickelt, ermöglicht es fundiertere Entscheidungen in den wirklich relevanten Bereichen und reduziert unnötige Marketingausgaben."

"Kundendaten lassen sich auf modernen Datenplattformen immer einfacher verwalten", sagt Stephen Howlett, Platform Lead bei Atlassian. "Die größte Herausforderung besteht darin, Marketingteams dabei zu helfen, aus diesen Daten die richtigen Maßnahmen abzuleiten. Genau das macht die zukunftsweisende Marketing AI von Uniphore so überzeugend."

Uniphore hat dazu beigetragen, den CDP-Markt neu zu definieren und Unternehmen mehr Kontrolle über ihre Daten zu geben. Marketing AI führt dieses Prinzip fort und gibt Unternehmen die Kontrolle über ihre Modelle, die daraus gewonnene Intelligenz und die Umgebung, in der diese zum Einsatz kommt. Während sich das Marketing von klassischen CDPs wegentwickelt, werden jene Unternehmen den entscheidenden Vorteil haben, denen es gelingt, Kundendaten in proprietäre, kontinuierlich erweiterte und direkt nutzbare Erkenntnisse umzuwandeln.

Weitere Informationen zu Uniphore Marketing AI in der Praxis finden Sie hier.

Über Uniphore

Uniphore ist das Business AI-Unternehmen. Unsere souveräne, modular aufgebaute und sichere KI-Plattform verknüpft Unternehmensdaten, optimiert KI-Modelle und ermöglicht den unternehmensweiten Einsatz agentischer KI. Wir unterstützen Mitarbeitende dabei, ihre Produktivität zu steigern, und helfen Unternehmen, schneller zu wachsen, intelligenter zu arbeiten und Kosten zu senken. Mehr als 2.000 Unternehmen weltweit vertrauen auf Uniphore, das zudem in den Deloitte Fast 500 vertreten ist. Uniphore macht das transformative Potenzial von KI für Unternehmen nutzbar. Weitere Informationen zur Business AI Cloud von Uniphore und zu KI-Lösungen für Unternehmen finden Sie unter www.uniphore.com.

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