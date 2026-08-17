Apple (AAPL): Wende nach der Korrektur oder droht der nächste Rutsch?

Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Überblick!

Rückblick

Der Chart zeigt die Kursentwicklung über die letzten 6 Monate im Bereich zwischen ca. 250 und 345 USD. Nachdem die Apple-Aktie Ende Juli ihr Allzeithoch erreicht hatte, setzte eine stärkere Korrektur ein. Der Kurs ist unter den 20- und 50-Tagedurchschnitt gefallen.

AMD-Aktie: Chart vom 17.08.2026, Kürzel: APPL, Kurs: 304.77 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nachdem die 50-Tagelinie unterschritten wurde, kämpft die Aktie aktuell knapp darunter um Stabilisierung. Ein Ausbruch über 310 USD würde das Chartbild kurzfristig wieder deutlich aufhellen. Ein erstes Ziel wäre der Gap-Close bei 330 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die lokale Reaktionszone bei 300 USD (wo der Kurs Ende Juli und Anfang August bereits nach oben gedreht hat), wäre das Juni-Tief bei rund 275 USD das nächste logische Ziel der Bären.

Meinung

Die jüngsten Geschäftszahlen zeigten ein solides Umsatzplus von über 16 % auf 109,4 Mrd. USD sowie einen Gewinn von 2,02 USD pro Aktie, was die Analystenschätzungen übertraf. Dennoch reagierte der Markt mit einem "Post-Earnings-Abverkauf", da der Ausblick für das Folgequartal aufgrund verlangsamten Wachstums und Lieferketten-Sorgen verhalten ausfiel. Die Marktstory dreht sich stark um die Integration neuer KI-Funktionen (Siri AI) und das Upgrade-Potenzial bei der iPhone-Flotte. Analysten sehen hier die Chance auf eine erneute Wachstumsbeschleunigung zum Jahresende. Charttechnisch befindet sich Apple nach dem Erreichen des Allzeithochs in einer gesunden Korrekturphase. Solange die Unterstützung im Bereich von 300 USD gehalten wird, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 4.46 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 16.86 Mrd. USD

Meine Meinung zu Apple ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 17.08.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in AAPL hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

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