Anzeige / Werbung

Die XRP Prognose musste diese Woche eine Marke aufgeben, die 632 Tage lang gehalten hatte. Der XRP Kurs rutschte erstmals seit November 2024 unter einen Dollar und notiert jetzt bei rund 1,01 Dollar. Im selben Zeitfenster kauften große Wallets 72 Millionen XRP innerhalb von 24 Stunden. Die Zahl der aktiven Adressen erreichte mit 49.929 den höchsten Stand seit zwei Monaten. Vom Januarhoch bei 3,40 Dollar trennen den Kurs inzwischen mehr als 70 Prozent. Verkäufer und Sammler stehen sich damit direkt gegenüber. Welche Seite entscheidet die XRP Prognose, bevor der Senat im September zurückkehrt?

XRP Prognose zwischen der 1,00 Dollar Verteidigung und dem CLARITY Act

Die Käuferseite arbeitet auffällig leise. Nach Daten von Santiment, aufbereitet von Blockonomi, sammelten große Adressen innerhalb einer Woche mehr als 380 Millionen XRP ein und halten inzwischen rund 8,1 Milliarden Token. Das entspricht etwa 13 Prozent der umlaufenden Menge. Die US Spot ETFs auf XRP verwalten inzwischen knapp 1 Milliarde Dollar und haben seit ihrem Start 1,51 Milliarden Dollar eingesammelt. Die Unterstützung bei 1,0020 Dollar hielt allein im Stundenchart vier getrennten Tests stand. Auf dieser Preisstufe liegen mittlerweile über 3 Milliarden eingesammelte Token.

Auf der anderen Seite fehlt der Auslöser. Die wöchentlichen ETF Zuflüsse brachen um 93 Prozent auf 1,01 Millionen Dollar ein, wie crypto.news berichtet. Die Abstimmung über den CLARITY Act liegt frühestens am 15. September, und die SEC sagte ihre für den 14. August geplante Sitzung zum Rahmenwerk Regulation Crypto kurzfristig ab. Der erste Widerstand für den XRP Kurs liegt bei 1,06 Dollar, darüber rücken 1,35 Dollar und 1,64 Dollar in Reichweite. Der Kurs handelt weiterhin unter allen wichtigen Durchschnitten.

Selbst das obere Ziel bedeutet rund 34 Prozent, verteilt über Monate. Und es hängt an einer politischen Entscheidung, die kein Trader beeinflussen kann. Die Infrastruktur des Netzwerks arbeitet unterdessen weiter, doch ohne den gesetzlichen Auslöser bewegt sie den Kurs nicht. Genau diese Abhängigkeit ist das eigentliche Problem der XRP Prognose. Wer nicht auf Washington warten möchte, sucht nach einem Aufbau, der ohne Abstimmung funktioniert.

Pepeto und die gebührenfreie Swap Engine, die keine Senatsmehrheit braucht

Genau dieser Unterschied erklärt, warum Pepeto während der Hängepartie mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Das Nachfragemodell läuft aus sich heraus. Es braucht weder eine Senatsmehrheit noch einen Termin im Kalender, sondern nur die eigene Aktivität im Netzwerk. Die gebührenfreie Cross-Chain-Swap-Engine streicht jede Handelsgebühr auf Protokollebene.

Trifft nach der erwarteten Binance-Notierung Handelsvolumen ein, wird jeder Trade unmittelbar zu Kaufdruck auf den Token, statt den Gewinn an einen Börsenbetreiber abzugeben. Das ist der Unterschied zwischen einem Token, der von seiner eigenen Aktivität profitiert, und einem, der zusieht, wie sein Volumen jemand anderen bereichert. Dieser Kaufdruck trifft auf ein Angebot, das die Verbrennung seit Beginn des Presales alle sieben Tage reduziert. Von den ursprünglich 420 Billionen Token bleibt genau dann weniger übrig, wenn die Nachfrage der Notierung eintrifft.

Der PepetoAI Risk Scorer prüft jede Position auf ihr Risiko, bevor eine Wallet einsteigt, und noch einmal vor dem Ausstieg. Die Cross-Chain-Bridge holt Liquidität aus Netzwerken, die einen Meme Token sonst nie berühren würden. Damit bleibt Kapital im System, statt bei blinden Einstiegen zu verschwinden. Den Weg zur Notierung steuert ein ehemaliger Binance-Experte, und dieser Termin rückt täglich näher an das Ende des Presale-Preises. Bevor der erste Dollar in den Presale floss, hatte SolidProof jeden einzelnen Vertrag geprüft und die gesamte Codebasis freigegeben, was das technische Risiko für Käufer deutlich verkleinert. Alle Angaben dazu stehen auf der Website von Pepeto.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt gerade, dass auch solide Fundamentaldaten stillstehen, wenn der Auslöser auf einem Sitzungskalender liegt. Große Werte, die auf ein altes Hoch zulaufen, liefern selten die Art von Bewegung, die ein kleines Depot verändert. Bei einem Einstiegspreis von 0,0000001887 Dollar arbeitet Pepeto mit einer ganz anderen Rechengrundlage. Meme Energie trifft dort auf echte Funktion, und eine Notierung bündelt Monate an Nachfrage auf einen einzigen Tag. Wer diese Rechnung einmal aufgemacht hat, versteht, warum dieses Kapital nicht auf den Senat wartet. Sichern Sie Ihre Position, solange der Preis des Presales überhaupt noch existiert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die XRP Prognose nach dem Fall unter einen Dollar?

Die XRP Prognose bleibt vom CLARITY Act abhängig. Der Kurs liegt bei rund 1,01 Dollar. Die Verteidigungslinie verläuft bei 1,0020 Dollar, darüber wartet der Widerstand bei 1,06 Dollar.

Welche Rolle spielt Pepeto für Anleger neben XRP?

Pepeto arbeitet mit gebührenfreien Swaps, einer wöchentlichen Verbrennung und einer SolidProof-Prüfung und ist deshalb von keiner Gesetzgebung abhängig. Alle Details finden Sie auf pepetocoin.com, der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.