Eine neue Analyse zeigt, dass Reiseziele, die Risiken eingehen, sich bis zu 1,5-mal schneller erholen werden, wobei die weltweiten Erholungszeiten von 24 Monaten auf nur noch 10 Monate sinken

TOURISE hat heute in Zusammenarbeit mit Oxford Economics einen neuen Bericht mit dem Titel "Resilience in a World that Doesn't Reset: Redesigning Tourism for an Era of Permanent Disruption" veröffentlicht. Die Analyse von 85 großen Krisen über einen Zeitraum von zwei Jahrzehnten zeigt ein klares Muster: In einer Welt, die von ständigen Erschütterungen geprägt ist, erholen sich Standorte, die bereits vor dem Eintreten von Störungen Maßnahmen ergreifen, bis zu 1,5-mal schneller als solche, die abwarten.

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"In einer Welt, in der es zwischen den Krisen keine Neuanfänge gibt, sind Umbrüche ein fester Bestandteil der globalen Tourismuslandschaft", erklärte Seine Exzellenz Ahmed Al-Khateeb, Tourismusminister von Saudi-Arabien und Vorsitzender von TOURISE. "Der wahre Prüfstein für Reiseziele besteht darin, wie gut sie sich auf Schwankungen vorbereiten, das Vertrauen der Reisenden wahren und im Vorfeld solcher Ereignisse für Kontinuität sorgen."

Vor dem Hintergrund der aktuellen Krise im Nahen Osten, in der die Drehkreuze am Golf rund 14 Prozent des weltweiten Transitverkehrs abwickeln, bietet der Bericht Investoren und politischen Entscheidungsträgern praktische Orientierungshilfen für den Umgang mit einem System, in dem Störungen mittlerweile die Regel sind. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:

Drei Szenarien, eine Schlussfolgerung: Der Aufschwung hängt von Vertrauen, Vernetzung und Erschwinglichkeit ab. Der Bericht modelliert drei mögliche Entwicklungsverläufe für die aktuelle Krise im Nahen Osten. Sollte der Waffenstillstand halten, wird der weltweite Reiseverkehr im Jahr 2026 um etwa 6 Prozent zunehmen; sollten die Feindseligkeiten wieder aufflammen, wird er um etwa 1 Prozent zurückgehen; und im Falle anhaltender Störungen wird er um etwa 3 Prozent zurückgehen und bis ins Jahr 2027 hinein schwach bleiben. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Erholung in jedem Szenario weniger von der Krise selbst abhängt als vielmehr davon, wie schnell Vertrauen, Vernetzung und Erschwinglichkeit wiederhergestellt werden können.

Der Bericht modelliert drei mögliche Entwicklungsverläufe für die aktuelle Krise im Nahen Osten. Sollte der Waffenstillstand halten, wird der weltweite Reiseverkehr im Jahr 2026 um etwa 6 Prozent zunehmen; sollten die Feindseligkeiten wieder aufflammen, wird er um etwa 1 Prozent zurückgehen; und im Falle anhaltender Störungen wird er um etwa 3 Prozent zurückgehen und bis ins Jahr 2027 hinein schwach bleiben. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Erholung in jedem Szenario weniger von der Krise selbst abhängt als vielmehr davon, wie schnell Vertrauen, Vernetzung und Erschwinglichkeit wiederhergestellt werden können. Vertrauen verbreitet sich mittlerweile schneller als Menschen. Im Jahr 2025 führten virale Gerüchte über ein Mega-Erdbeben in einigen ostasiatischen Märkten zu einem Rückgang der Buchungen um bis zu 50 Prozent, obwohl es dafür keine wissenschaftliche Grundlage gab. Dies zeigt, wie Fehlinformationen die Nachfrage bereits vor dem Eintreten tatsächlicher Störungen dämpfen können.

Im Jahr 2025 führten virale Gerüchte über ein Mega-Erdbeben in einigen ostasiatischen Märkten zu einem Rückgang der Buchungen um bis zu 50 Prozent, obwohl es dafür keine wissenschaftliche Grundlage gab. Dies zeigt, wie Fehlinformationen die Nachfrage bereits vor dem Eintreten tatsächlicher Störungen dämpfen können. Der Tourismus erholt sich schneller, doch systemische Krisen stellen die neue Herausforderung dar. Die durchschnittlichen Erholungszeiten sind von etwa 24 Monaten zu Beginn der 2000er Jahre auf heute 10 bis 12 Monate gesunken. Allerdings beginnen zunehmend komplexe, länderübergreifende Störungen, diesen Trend zu bremsen.

Die durchschnittlichen Erholungszeiten sind von etwa 24 Monaten zu Beginn der 2000er Jahre auf heute 10 bis 12 Monate gesunken. Allerdings beginnen zunehmend komplexe, länderübergreifende Störungen, diesen Trend zu bremsen. Vorbereitung entwickelt sich zunehmend zu einem Wettbewerbsvorteil. Saudi-Arabien, das im ersten Quartal 2026 37,2 Millionen Touristen verzeichnete was trotz regionaler Unruhen einem Anstieg von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und sein Ziel von 100 Millionen Besuchern pro Jahr sieben Jahre früher als geplant erreichte, veranschaulicht, wie sich die Diversifizierung im Rahmen der "Saudi Vision 2030" in messbare Widerstandsfähigkeit niederschlägt.

"Der weltweite Tourismus hat sich als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen und erreichte im Jahr 2025 trotz eines Jahrzehnts, das von Naturkatastrophen und von Menschen verursachten Katastrophen geprägt war, einen Rekordwert von 1,52 Milliarden internationalen Ankünften", sagte Adam Sacks, President von Tourism Economics. "Die Erkenntnis lautet, dass Resilienz bereits vor dem Eintreten von Störungen aufgebaut werden kann und zwar durch die Maßnahmen, die Reiseziele zur Vorbereitung ergreifen. In einer Welt, in der es zwischen Krisen keine Neuanfänge mehr gibt, wird die Vorsorge zu einem zentralen Maßstab für die Wettbewerbsfähigkeit."

Der vollständige Bericht ist ab sofort unter www.TOURISE.com verfügbar.

Über die TOURISE

TOURISE ist die weltweit führende Plattform, um die Zukunft des Tourismus neu zu definieren und zu gestalten.

Unter der Schirmherrschaft des saudischen Tourismusministeriums fand der erste TOURISE-Gipfel vom 11. bis 13. November 2025 in Riad statt. TOURISE brachte Visionäre aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kapitalmarkt, Tourismus und Technologie zusammen, um wirkungsvolle Initiativen und wegweisende Vereinbarungen auf den Weg zu bringen, die die Branche neu ausrichten und einen Tourismussektor schaffen sollen, der nachhaltig, gerecht und zukunftsorientiert ist.

Als ganzjährig aktive Plattform bringt TOURISE Führungskräfte zusammen, die eine gemeinsame Vision zur Gestaltung der Reisebranche teilen. Hier werden die nächsten 50 Jahre des Tourismus gestaltet.

Über Tourism Economics, ein Unternehmen von Oxford Economics

Tourism Economics verbindet Einblicke in das Reiseverhalten mit fundierten wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnissen, um Reiseziele, Investoren und Planer zu unterstützen. Oxford Economics ist ein führendes unabhängiges Wirtschaftsberatungsunternehmen, dessen Tätigkeitsbereich mehr als 200 Länder, 100 Wirtschaftsbranchen sowie 8.000 Städte und Regionen umfasst. www.tourismeconomics.com

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