XRP Prognose am 16. August 2026 nach dem Einbruch der ETF-Zuflüsse

Anzeige / Werbung

XRP notiert am 16. August bei rund 1,01 Dollar und bleibt damit dicht über dem unteren Bollinger-Band bei 0,9884 Dollar. Die XRP Prognose steht unter Druck, weil die Zuflüsse in die US-Spot-ETFs in der Woche bis zum 8. August um 93 Prozent auf nur noch 1,01 Millionen Dollar eingebrochen sind. Gleichzeitig haben Wal-Adressen binnen eines Tages über 72 Millionen Token aufgekauft. Der RSI notierte zuletzt bei 35,63 und beschreibt einen Markt kurz vor der Erschöpfung. Was sehen diese großen Adressen, das die institutionellen Fonds offenbar nicht sehen?

XRP Prognose zwischen leeren ETF-Töpfen und kaufenden Walen

Sieben US-Spot-ETFs auf XRP halten zusammen rund 994 Millionen Dollar und verwahren knapp 994,7 Millionen Token, Stand 16. August. Die Zuflüsse sind fast versiegt, denn in der Woche bis zum 8. August kamen nur 1,01 Millionen Dollar herein. Eine Woche zuvor waren es 14,86 Millionen Dollar. Die XRP Prognose verliert damit ausgerechnet die Stütze, die Analysten für dieses Jahr fest eingeplant hatten. Ripple bewegte am 13. August zudem 50 Millionen Token auf eine unbekannte Adresse.

Laut CoinMarketCap hoben Wal-Adressen ihre Bestände von 12,05 auf 12,18 Milliarden XRP an. Bei crypto.news heißt es, dass große Wallets täglich mehr als 10 Millionen Token von den Börsen abziehen. Standard Chartered hält an einem Jahresendziel von 8 Dollar fest, knüpft es aber an ETF-Zuflüsse von über 1,15 Milliarden Dollar. Diese Bedingung erfüllt der Markt nicht. Die Unterstützung liegt bei 1,00 Dollar, der erste ernsthafte Widerstand bei 1,06 Dollar. Für ein bullisches Signal braucht es drei Tagesschlusskurse oberhalb von 1,22 Dollar.

Der wichtigste Termin für die XRP Prognose ist der 15. September, wenn der Senat über den CLARITY Act abstimmen soll. Fällt das Votum negativ aus, verschwindet der Auslöser für 2026 und wohl auch für 2027. Selbst im besten Fall läuft die Rückkehr über Quartale. Wer heute bei einem Dollar einsteigt, rechnet mit einer Verdopplung über Jahre. Andere Wallets suchen dagegen nach einem Einstieg, dessen Auslöser bereits terminiert ist und nicht von einer Kammer in Washington abhängt.

XRP Prognose trifft auf den Pepeto-Vorverkauf mit eigenem Auslöser

Genau an diesem Punkt taucht Pepeto in den Depots auf, die in diesem Zyklus die größten Bewegungen suchen. Der Vorverkauf hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und der Einstieg zu diesem Preis verschwindet in dem Moment, in dem der Handel an der Börse startet. Der Auslöser ist hier kein Votum im Senat, sondern eine Notierung an Binance, die mit jedem Tag näher rückt.

Den Anfang macht PepetoAI, ein Bewertungssystem, das jeden Trade von Einstieg bis Ausstieg auf Risiko prüft und eine klare Zahl zur eigenen Position liefert, bevor gekauft wird. Diese Zahl sagt dem Nutzer, wohin er sich bewegen sollte. Die zweite Ebene ist eine Tauschfunktion ohne Handelsgebühren, mit der sich Token über verschiedene Ketten hinweg bewegen lassen, ohne dass ein Cent an Gebühren anfällt. Jede Gebühr, die auf einen Tausch gezahlt wird, ist Geld, das anschließend nie wieder mitwächst. Das Bewertungssystem zeigt die Richtung, die Tauschfunktion macht den Weg kostenlos, und genau diese Kombination hat den Zufluss in den Vorverkauf ausgelöst.

Hinter dem Projekt steht der Entwickler, der bereits den ursprünglichen Pepe-Coin geschaffen hat. Vor der ersten öffentlichen Einzahlung hat SolidProof den kompletten Vertragscode Zeile für Zeile untersucht und als korrekt bestätigt, was dem Vorverkauf eine Sicherheitsebene gibt, die viele Meme-Projekte schlicht auslassen.

Die Gesamtmenge von 420 Billionen Token schrumpft durch laufende Verbrennungen Woche für Woche, während die erwartete Notierung an Binance eine Nachfrage aus einem Publikum bringt, das die heutige Halterbasis um ein Vielfaches übertrifft. Der Preis von 0,0000001887 Dollar steht auf der Seite von Pepeto unverändert seit der ersten Stufe. Was dort passiert, dreht sich nicht um Möglichkeiten, sondern um Zahlen, die bereits vorliegen.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt echte Infrastruktur für Banken, doch die Marktgeschichte ist eindeutig. Eine Position von 1.000 Dollar in Shiba Inu wurde auf dem Höhepunkt zu mehr als 100 Millionen Dollar, und dieser Token hatte weder ein Audit noch eigene Werkzeuge noch eine Notierung vor sich. Pepeto bringt alle drei mit. XRP bewegt sich dagegen in Prozentpunkten, weil die eigene Marktkapitalisierung jede schnelle Bewegung ausbremst. Sobald die Notierung läuft, ist der Vorverkaufspreis Vergangenheit, und genau dieser Abstand entscheidet über das Ergebnis. Die stärksten Einstiege dieses Zyklus sind nicht die, über die man nachgedacht hat, sondern die, die man gekauft hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Prognose für August 2026 aus?

Die XRP Prognose sieht eine Spanne zwischen 1,00 und 1,06 Dollar, solange die ETF-Zuflüsse schwach bleiben. Ein bullisches Signal entsteht erst über 1,22 Dollar.

Warum wird Pepeto neben der XRP Prognose genannt?

Pepeto verbindet ein Audit von SolidProof, eine gebührenfreie Tauschfunktion und ein KI-gestütztes Risikosystem mit mehr als 10 Millionen Dollar im Vorverkauf. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.