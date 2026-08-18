Cardano Kurs am 16. August 2026, ADA fällt auf 0,18 Dollar nach dem ETF-Rückzug

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Der Cardano Kurs steht am 16. August 2026 bei rund 0,1796 Dollar und damit tiefer als noch vor einer Woche. Ausgerechnet zwei Tage bevor ADA die sechsmonatige Futures-Frist der SEC erfüllte, zog Grayscale seinen Antrag für einen Spot-ETF zurück. Cardano erreichte die Ziellinie damit in dem Moment, in dem der letzte große Sponsor den Raum bereits verlassen hatte. Auf Jahressicht steht ein Minus von über 70 Prozent. Bleibt der Weg über die Fonds nun für lange Zeit verschlossen, oder ist genau das der Punkt, an dem sich Kapital neu sortiert?

Cardano Kurs zwischen 0,17 und 0,20 Dollar nach dem Rückzug von Grayscale

Grayscale reichte am 7. August drei Rücknahmeanträge bei der SEC ein und strich die Registrierungen für Cardano, Polkadot und Hedera innerhalb von 190 Sekunden. Laut crypto.news hatte keiner dieser drei Fonds jemals Anteile ausgegeben oder verkauft. Keiner der Anträge nannte einen Grund für den Rückzug. Eine solche Rücknahme ist keine Ablehnung durch die Behörde, und Grayscale könnte jederzeit erneut einreichen. Zwei Tage später, am 9. August, erfüllte Cardano die sechsmonatige Frist für regulierte CME-Futures. Damit wäre eine Notierung nach den vereinfachten Regeln der SEC in nur 75 Tagen möglich gewesen.

Das Rennen ist trotzdem nicht beendet. Fünf weitere Anbieter halten aktive Anträge, darunter Bitwise, Canary Capital, VanEck und 21Shares, und das früheste Entscheidungsfenster der SEC liegt um den 23. Oktober. Kurzfristig hilft das dem Cardano Kurs allerdings wenig. Laut CoinMarketCap notiert ADA bei 0,1796 Dollar bei einem Tagesvolumen von rund 186 Millionen Dollar. In einer Woche summiert sich das Minus auf vier Prozent, auf Jahressicht sind es mehr als 70 Prozent. Der Total Value Locked im Netzwerk beträgt nach Angaben von wallstreetONLINE lediglich 68 Millionen Dollar.

Die Marken sind eng gesteckt. Ein Ausbruch über 0,20 Dollar öffnet den Weg zu 0,22 Dollar, während ein Verlust von 0,17 Dollar die Bereiche bei 0,155 und 0,144 Dollar freilegt. Die Community gab zuletzt 120 Millionen ADA für mehr Liquidität frei, und der Cardano Kurs fiel am selben Tag. Wenn selbst gute Nachrichten einen Kurs nicht mehr bewegen, sucht Kapital nach einem Markt, in dem ein einzelnes Ereignis noch etwas auslöst.

Warum der Cardano Kurs auf Geduld wartet, während Pepeto Kapital einsammelt

Genau ein solches Ereignis besitzt derzeit ein Vorverkauf, den ein ehemaliger Binance-Experte aufgebaut hat. Jeder Zyklus am Kryptomarkt hat Gewinner hervorgebracht, die während der Angstphase eingestiegen sind, und genau diese Phase läuft gerade.

Im Mittelpunkt steht ein Risk Scorer, der Token prüft, bevor jemand sie überhaupt kauft. Er nimmt damit genau die Kontrolle ab, die vorher jeder Käufer selbst leisten musste. Dazu kommt eine Cross-Chain-Bridge, mit der Halter Werte zwischen Netzwerken direkt innerhalb der Pepeto-Plattform tauschen. Beide Werkzeuge lösen Probleme, die Meme-Händler in den vergangenen zwei Jahren echtes Geld gekostet haben. Weil der Vertrag geprüft ist, wissen Nutzer außerdem, dass die Werkzeuge selbst keine Falle darstellen.

Das Audit stammt von SolidProof, und die Prüfer haben den Vertrag vollständig bestätigt, bevor der Vorverkauf die erste Einzahlung annehmen durfte. Genau dieser Schritt trennt Pepeto von der Welle an Meme-Token, die in früheren Zyklen zusammengebrochen sind. Auf dieser Grundlage hat das Projekt mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während der größte Teil des Marktes weiterhin in der Angstzone verharrt. Der Vorverkaufspreis steht bei 0,0000001887 Dollar, und die Gesamtmenge ist auf 420 Billionen Token gedeckelt.

Der ehemalige Binance-Experte hat diese Struktur auf ein einziges Ereignis ausgerichtet, den Handelsstart. Jedes einzelne Werkzeug führt am Ende auf diesen Tag zurück und soll ihn für jene Wallets bezahlt machen, die sich zuerst bewegt haben. Wer die offizielle Pepeto-Website vorher nutzt, entscheidet damit, auf welcher Seite dieses Datums die eigene Position am Ende steht.

Fazit

Der Cardano Kurs steht vor einer Geduldsprobe, deren Ausgang frühestens im Oktober feststeht. Der Fear and Greed Index notiert bei 27, und dort haben die wichtigsten Wallets ihre Züge immer gemacht. Pepeto ist derselbe Aufbau, ein Vorverkauf, der sich mitten in der Angst füllt, mit dem erwarteten Binance-Listing dahinter. Mehr als 10 Millionen Dollar an Kapital und das Audit von SolidProof zeigen, dass die Überzeugung echt ist. ADA bewegt Milliarden und braucht deshalb Zeit, während hier jeder eingesetzte Dollar noch Gewicht hat. Der Handelsstart trennt die Wallets, die früh eingestiegen sind, von allen, die später darüber lesen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie geht es mit dem Cardano Kurs nach dem ETF-Rückzug weiter?

Der Cardano Kurs hängt an der Marke von 0,20 Dollar, denn darüber öffnet sich der Weg zu 0,22 Dollar. Fünf weitere ETF-Anträge bleiben aktiv, mit einem Entscheidungsfenster ab dem 23. Oktober.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein geprüfter Vorverkauf mit Risk Scorer und Cross-Chain-Bridge, bestätigt durch SolidProof. Informationen gibt es unter pepetocoin.com, und pepetocoin.com führt direkt zum offiziellen Vorverkauf.