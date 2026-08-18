Osnabrück (ots) -Osnabrück. Angesichts der diesjährigen Wetterextreme und drohender Ertragsausfälle bei Sommergetreide, Gemüse und Kartoffeln hat die Vorsitzende des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), Tina Andres, an die Verbraucher appelliert, den regionalen Bio-Betrieben treu zu bleiben. "Der Klimawandel macht vor Bio nicht Halt. Für Bio-Bäuerinnen und -Bauern ist es jetzt wichtig, dass ihre Kundschaft ihnen angesichts der klimatischen Herausforderungen die Treue hält", sagte Andres im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Laut BÖLW brächten Dürre, Hitze und Unwetter im wärmsten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen viele Bio-Erzeuger an ihre Belastungsgrenze.In Teilen der Landwirtschaft führten Hitze und Trockenheit zu verkümmerten Körnern, wodurch Erträge und Qualitäten vor allem beim Sommergetreide wie Hafer hinter den Vorjahreswerten zurückblieben. Andres hob hervor, dass die Höfe rund zehn Prozent ihres Jahresumsatzes von etwa 18 Milliarden Euro durch Direktvermarktung erwirtschaften. Die Betriebe versuchten so vielfältig und regional angepasst zu arbeiten, dass sie bestmöglich unter den harschen Bedingungen des Klimawandels aufgestellt seien. "Jeder Cent für ein Bio-Lebensmittel ist dabei eine Investition in Artenvielfalt, in sauberes Wasser und in eine resiliente Landwirtschaft, die nicht abhängig ist von fossil erzeugten Düngern aus Staaten wie Russland", sagte die BÖLW-Vorsitzende gegenüber noz weiter.Der BÖLW ist der Spitzenverband deutscher Erzeuger, Verarbeiter und Händler von Bio-Lebensmitteln und vertritt als Dachverband die Interessen der Ökologischen Land- und Lebensmittelwirtschaft in Deutschland. Rund 56.500 Betriebe gehören dazu.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6335169