Nanochon, ein Medizintechnikunternehmen, das Chondrograft entwickelt ein neuartiges, patentiertes Implantat zur Behandlung von Gelenkknorpeldefekten im Knie -, gab heute bekannt, dass es vom Gesundheitsministerium von Panama die behördliche Genehmigung erhalten hat, seine klinische "First-in-Human"-Studie (FIH) in Panama zu beginnen.

Die Studie wird die Sicherheit und Wirksamkeit von Chondrograft bei Patienten mit fokalen Knorpeldefekten im Knie untersuchen und stellt einen wichtigen Meilenstein in der klinischen und regulatorischen Entwicklungsstrategie des Unternehmens dar.

Die Studie wird in der Panama Clinic in Panama-Stadt unter der Leitung der Ärzte Juan Osorio und Emilio Tufiño, zwei erfahrenen Sportmedizinern, durchgeführt, wobei Dr. Osorio als Hauptprüfarzt der Studie fungiert.

Dr. Osorio erklärte: "Ich freue mich, als Prüfarzt an dieser wichtigen Studie mitzuwirken, und wir freuen uns darauf, Daten beizusteuern, die eine größere klinische Studie und die anschließende Markteinführung unterstützen werden."

Nanochon entschied sich für Panama aufgrund des Landes wachsenden Rufs als strategischer Standort für medizinische Innovationen, der durch effiziente Zulassungsverfahren, eine international anerkannte klinische Infrastruktur und den Zugang zu vielfältigen Patientengruppen gestützt wird. Das Unternehmen erhielt zudem von Health Canada die Genehmigung zur Durchführung der Studie in Kanada und rekrutiert derzeit aktiv Patienten in Ontario.

"Diese Zulassung stellt einen bedeutenden Meilenstein für Nanochon dar und bestätigt die Dynamik unseres klinischen Entwicklungsprogramms", sagte Ben Holmes, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Nanochon. "Das vereinfachte regulatorische Umfeld und das starke klinische Ökosystem in Panama bieten eine hervorragende Grundlage für die Weiterentwicklung innovativer orthopädischer Technologien wie Chondrograft bis hin zu Studien am Menschen."

Chondrograft wurde als minimalinvasive Lösung konzipiert, die keine weiteren Behandlungsmöglichkeiten ausschließt und darauf abzielt, Patienten mit fokalen Knorpelverletzungen des Knies sofortige mechanische Unterstützung sowie eine längerfristige Knorpelregeneration zu bieten, wobei künftige Behandlungsoptionen erhalten bleiben. Das Produkt erhielt von der US-amerikanischen Food and Drug Administration den Status "Breakthrough Device".

Gelenkknorpelverletzungen gehören nach wie vor zu den größten Herausforderungen in der orthopädischen Medizin und führen häufig zu chronischen Schmerzen, eingeschränkter Mobilität und fortschreitender Gelenkdegeneration. Aktuelle Behandlungsansätze können langwierige Rehabilitationsphasen mit sich bringen und führen häufig nicht zur Wiederherstellung von dauerhaft funktionsfähigem Knorpelgewebe.

In die prospektive FIH-Studie werden Patienten im Alter zwischen 22 und 60 Jahren aufgenommen, bei denen eine konservative Behandlung versagt hat und die eine oder zwei Knorpelläsionen an den Femurkondylen und/oder der Trochlea aufweisen.

Über Nanochon

Nanochon, Inc. ist ein Medizintechnikunternehmen, das innovative Lösungen für die Knorpelregeneration bei Patienten entwickelt, die noch nicht für einen Gelenkersatz in Frage kommen. Die Kerntechnologie des Unternehmens, Chondrograft, wurde entwickelt, um fokale Knorpeldefekte durch einen minimalinvasiven regenerativen Ansatz zu behandeln.

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