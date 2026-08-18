Herford (ots) -Viele Handwerksbetriebe kämpfen mit Fachkräftemangel, steigenden Kosten und einem immer höheren Verwaltungsaufwand. Während der Chef Angebote schreibt, Termine koordiniert, Rechnungen prüft und Kundenanfragen beantwortet, bleibt für das eigentliche Unternehmenswachstum kaum Zeit. Künstliche Intelligenz kann genau hier ansetzen: Sie übernimmt wiederkehrende Aufgaben, beschleunigt Prozesse und verschafft Unternehmern mehr Freiraum für Mitarbeiter, Kunden und strategische Entscheidungen.KI ersetzt im Handwerk keine Fachkräfte - sie nimmt Unternehmern den Papierkram und die Routinearbeit ab. Wer heute lernt, diese Möglichkeiten sinnvoll zu nutzen, gewinnt jeden Tag wertvolle Zeit und verschafft seinem Betrieb einen echten Wettbewerbsvorteil. Hier erfahren Sie, welche Aufgaben sich bereits heute sinnvoll automatisieren lassen, wo der Einsatz von KI den größten Nutzen bringt und wie Handwerksbetriebe ohne große Investitionen produktiver werden können.Fachkräftemangel macht neue Lösungen notwendigDer Mangel an qualifizierten Fachkräften beschäftigt das Handwerk seit Jahren. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen an Organisation, Dokumentation und Kundenkommunikation. Viele Unternehmer übernehmen deshalb neben ihrer eigentlichen Arbeit zahlreiche Verwaltungsaufgaben, die einen erheblichen Teil des Arbeitstags in Anspruch nehmen.Künstliche Intelligenz kann hier gezielt entlasten. Richtig in bestehende Prozesse integriert, übernimmt sie wiederkehrende Tätigkeiten und unterstützt dabei, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Auf diese Weise gewinnen Unternehmer Zeit für Aufgaben, bei denen ihre Erfahrung und ihr Fachwissen tatsächlich gefragt sind.Der größte Nutzen liegt in den BüroprozessenDas größte Potenzial bietet KI derzeit nicht auf der Baustelle, sondern im Büro. Dort fallen täglich zahlreiche Routineaufgaben an, die sich mit digitalen Lösungen beschleunigen oder vollständig automatisieren lassen.Dazu gehören beispielsweise die Erstellung von Angeboten, die Bearbeitung von E-Mails, die Dokumentation von Projekten oder die Organisation von Informationen. Auch die Beantwortung wiederkehrender Kundenanfragen oder das Zusammenfassen von Besprechungen lassen sich unterstützen.Dabei reicht es allerdings nicht aus, einzelne KI-Anwendungen wie ChatGPT oder Claude gelegentlich zu nutzen. Den größten Nutzen erzielen Betriebe, wenn konkrete Anwendungsfälle identifiziert und sinnvoll in bestehende Arbeitsabläufe integriert werden. Erst durch strukturierte Prozesse entstehen dauerhaft spürbare Zeitersparnisse.KI lohnt sich unabhängig von der BetriebsgrößeOb kleiner Familienbetrieb oder größeres Unternehmen - grundsätzlich kann jeder Handwerksbetrieb von KI profitieren. Entscheidend ist weniger die Anzahl der Mitarbeiter als vielmehr die Frage, welche Prozesse im Alltag Zeit binden und sich sinnvoll automatisieren lassen.Vor allem kleinere Betriebe verfügen häufig nur über begrenzte personelle Ressourcen im Büro. Bereits kleine Effizienzgewinne können deshalb einen spürbaren Unterschied machen und den Arbeitsalltag deutlich entlasten.Mitarbeiter von Anfang an mitnehmenDamit der Einsatz von KI erfolgreich gelingt, sollten die Beschäftigten frühzeitig eingebunden werden. Schulungen und praxisnahe Einführungen helfen dabei, Berührungsängste abzubauen und den sicheren Umgang mit den neuen Werkzeugen zu erlernen.Ebenso wichtig ist eine offene Kommunikation. Mitarbeiter sollten verstehen, dass KI sie bei wiederkehrenden Aufgaben unterstützt und ihnen Arbeit erleichtert. Fachwissen, Erfahrung und persönliche Entscheidungen bleiben weiterhin unverzichtbar.Die Investitionskosten hängen vom Bedarf abViele Unternehmer gehen davon aus, dass der Einstieg in Künstliche Intelligenz mit hohen Kosten verbunden ist. Tatsächlich hängt der Investitionsaufwand jedoch stark von den individuellen Anforderungen des Betriebs ab.Während einfache Anwendungen bereits mit überschaubarem Budget genutzt werden können, erfordern umfassendere Automatisierungen entsprechend größere Investitionen. Deshalb empfiehlt es sich, zunächst die eigenen Prozesse zu analysieren und anschließend schrittweise die Lösungen auszuwählen, die den größten Mehrwert bieten.Mit kleinen Schritten startenFür viele Betriebe ist ein schrittweiser Einstieg der sinnvollste Weg. Zunächst sollte geprüft werden, welche Aufgaben regelmäßig Zeit kosten und sich wiederholen. Anschließend können einzelne Prozesse testweise mit KI unterstützt werden.Wer erste Erfahrungen sammelt und den praktischen Nutzen im eigenen Betrieb bewertet, schafft eine solide Grundlage für weitere Anwendungen. Auf diese Weise lässt sich Künstliche Intelligenz gezielt und nachhaltig in den Arbeitsalltag integrieren, ohne bestehende Abläufe unnötig zu verändern.Fazit: Die Zukunft des Handwerks beginnt im BüroKünstliche Intelligenz ist kein Ersatz für handwerkliches Können, sondern ein Werkzeug zur Entlastung im Arbeitsalltag. Gerade angesichts des Fachkräftemangels bietet sie die Möglichkeit, Büroprozesse effizienter zu gestalten und wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren.Betriebe, die sich frühzeitig mit den Einsatzmöglichkeiten beschäftigen und ihre Prozesse gezielt weiterentwickeln, können ihre vorhandenen Ressourcen besser nutzen und schaffen mehr Freiraum für Kunden, Mitarbeiter und die Weiterentwicklung des Unternehmens.Über Matthias Niehaus:Matthias Niehaus ist Gründer und Geschäftsführer der Matthias Niehaus GmbH, die sich auf praxisnahe Digitalisierungslösungen für Handwerksbetriebe spezialisiert hat. Mit seiner eigenen Erfahrung als Handwerksunternehmer hilft er Betrieben, ihre Prozesse zu automatisieren - von der schnelleren Angebotserstellung über einfache Projektverwaltung bis zur automatisierten Buchhaltung. Statt Theorie bietet er funktionierende Systeme, die Betriebe entlasten, das Wachstum fördern und Freiräume schaffen. So unterstützt er Handwerker dabei, echte Unternehmer zu werden. Mehr Informationen unter: https://matthias-niehaus.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deMatthias Niehaus GmbHEimterstraße 12532049 HerfordOriginal-Content von: Matthias Niehaus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179741/6335178