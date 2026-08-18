DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PRODUKTIVITÄT - Der Produktivitätsfortschritt in Deutschland ist eingebrochen. In den 1980er- und 90er-Jahren ist die Wirtschaft jährlich noch 2 Prozent produktiver geworden. In den 2010er-Jahren war es immerhin noch ein Prozent. In den vergangenen sechs Jahren lag das Plus bei durchschnittlich nur 0,3 Prozent. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. "Produktivität ist der zentrale Wohlstandsmotor - und genau dieser Motor stottert in Deutschland seit Jahren", sagt IW-Makroökonomie-Chef Michael Grömling. (Handelsblatt)

MEHRWERTSTEUER - Der Ökonom und Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Schularick, schlägt eine deutliche Anhebung der Mehrwertsteuer vor, um mit den Mehreinnahmen Steuerentlastungen an anderer Stelle und eine Senkung der Sozialbeiträge zu finanzieren. "Ich denke, für eine echte Steuerreform und eine Entlastung von Einkommen und Gewinnen muss man an die Mehrwertsteuer ran", sagte Schularick dem Wirtschaftsmagazin Capital. "Man müsste die Mehrwertsteuer meinetwegen um drei Prozentpunkte anheben und könnte mit den Mehreinnahmen die Belastung aus Steuern und Sozialabgaben deutlich senken." Das werde schließlich auch den Faktor Arbeit für Unternehmen hier zu Lande wieder günstiger machen. (Capital)

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August 18, 2026 00:18 ET (04:18 GMT)

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