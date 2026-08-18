DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MERCEDES - Der Autobauer Mercedes-Benz misst dem Taxigeschäft wieder mehr Bedeutung bei. Das berichten Insider aus Konzern, Taxibranche und Autohandel dem Handelsblatt. Demnach erwägt Mercedes, in den kommenden Jahren wieder mehr Fahrzeuge für Deutschlands private Personenbeförderung zu verkaufen. "Mercedes hat die Tür in das Taxigeschäft wieder ein Stück weit aufgemacht", sagt ein Händler. Der Konzern will laut Insidern auch den luxuriösen Großraum-Van VLE als Taxi auf den Markt bringen. Ein Mercedes-Sprecher teilte auf Handelsblatt-Anfrage mit, dass man den Markt im Taxigeschäft genau beobachte. "Dabei analysieren wir stetig die Veränderungen in der Nachfrage und die Anforderungen unserer Kunden." (Handelsblatt)

BAYERNLB - Die Bayerische Landesbank (BayernLB) bereitet letzte Schritte für die Umstellung auf ein neues IT-System zur Banksteuerung vor. IT-Vorstand Ahmad Zia Hoshyarzai kündigt im Gespräch mit der Börsen-Zeitung den Start für 1. Januar 2027 an. Zuvor testet die Bank von Mitte September an etwa zwei Monate lang 5.600 einzelne Schritte in einer Generalprobe. "Im Mittelpunkt steht, die Prozesse zu üben - zum Beispiel Monats- und Quartalsabschlüsse zu erstellen." Auch die anderen Landesbanken sind damit beschäftigt, sich mit neuen IT-Systemen technisch zu modernisieren sowie effizienter und damit profitabler zu werden. Zudem versuchen sie, die gestiegenen Anforderungen der Europäischen Bankenaufsicht an die Transparenz von Risiken und an ein schnelleres Übermitteln von Daten zu erfüllen. (Börsen-Zeitung)

AUXMONEY - Die Kreditplattform Auxmoney prüft nach einem Rekordjahr neue strategische Wachstumsoptionen. Gemäß bislang unveröffentlichten Jahreszahlen für 2025, die dem Handelsblatt vorliegen, hat das Fintech das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis gegenüber 2024 um 30 Prozent auf 50 Millionen Euro gesteigert. Das Volumen neuer Kredite stieg um 37 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Auch für die kommenden Jahre erwartet Auxmoney einen kräftigen Gewinnschub: Bei gleichbleibenden Wachstumszahlen peilt das Unternehmen ein Betriebsergebnis von 250 Millionen Euro im Jahr 2030 an. Raffael Johnen, Co-Gründer und CEO, sagte im Gespräch mit dem Handelsblatt: "Wir wachsen jährlich um mehr als 30 Prozent, und das Beste liegt noch vor uns." (Handelsblatt)

BARCLAYS - Die britische Bank Barclays baut weniger als drei Jahre nach einer früheren Umstrukturierung die Führungsspitze ihrer Investmentbank um, im Zuge ihres jüngsten Versuchs, mit größeren Konkurrenten an der Wall Street mitzuhalten. Wie aus einem internen Memo hervorgeht, das der Financial Times vorliegt, hat Barclays Mike Joo, einen der ranghöchsten Banker der Bank of America, als Co-CEO seiner Investmentbank eingestellt. Joo wird die Leitung des Investmentbankings übernehmen, während Adeel Khan zum Co-CEO befördert wird und die Verantwortung für die globalen Märkte übernimmt, wie aus dem Memo hervorgeht, das Barclays-Chef CS Venkatakrishnan versandt hat. Seit dem Deal im Jahr 2008, bei dem ein Kernbereich von Lehman Brothers aus der Insolvenz übernommen wurde, ist der Status der Investmentbank innerhalb des Gesamtkonzerns eine Quelle von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Führungskräften von Barclays und den Investoren. (Financial Times)

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August 18, 2026 00:24 ET (04:24 GMT)

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