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WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG
Xetra
17.08.26 | 17:35
45,520 Euro
-1,10 % -0,505
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Deutschland 40
Eurozone 50
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Europa 600
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MERCEDES-BENZ GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MERCEDES-BENZ GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
45,15045,25507:37
45,16545,24007:37
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BARCLAYS
BARCLAYS PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BARCLAYS PLC6,037-0,71 %
BAYERISCHE LANDESBANK99,040,00 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG45,520-1,10 %
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