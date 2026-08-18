Eine aktuelle Studie zeigt, wie kleine, lokale KI-Modelle Phishing-Mails drastisch gefährlicher machen. LLMs konnten die Phishing-Mails so gut personalisieren, dass die Klickrate um den Faktor drei erhöht wurde. Die zunehmenden Fähigkeiten von KI-Modellen verändern nicht nur die legale Wirtschaft. Auch die Schattenwirtschaft des Cybercrime-Untergrundes macht sich den technischen Wandel zunutze. "Die zunehmende Verbreitung von KI hat die Bedrohungslandschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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