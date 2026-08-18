Mit ISO 15118-20 Amendment 1 und neuen AFIR-Vorgaben stehen zwei wichtige Bausteine für bidirektionales Laden bereit - doch bis Elektroautos den Strom netzkonform ins öffentliche Netz zurückspeisen können, sind noch einige Hürden zu nehmen. In seinem Gastbeitrag zeigt Andreas Varesi, welche Rolle die neuen Regeln spielen, warum AC-V2G technisch und regulatorisch anspruchsvoll bleibt und warum ein Übersetzungsfehler für Unklarheit in Deutschland sorgt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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