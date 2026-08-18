Der Bitcoin hat am Montag um 2,4 Prozent auf 64.300 Dollar zugelegt. Damit steht der Kurs an der oberen Begrenzung eines symmetrischen Dreiecks, das sich seit sechs Wochen zusammenzieht. Ein Analyst sieht darin erhöhte Ausbruchschancen. Grund dafür ist dieses Chartmuster. DER AKTIONÄR verrät, auf welche Marke es jetzt ankommt.Seit über einem Monat bewegt sich Bitcoin in der Zone um 60.000 Dollar, ohne einen klaren Trend zu etablieren. Zwei technische Hürden erklären, warum: Erstens notiert der Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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