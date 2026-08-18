Emittent / Herausgeber: Revolut Bank UAB / Schlagwort(e): Produkteinführung/Strategische Unternehmensentscheidung

Revolut zahlt Neukunden in Deutschland 4,25 Prozent Zinsen p.a. auf ihr Tagesgeld - erstmals mit Deutscher Einlagensicherung



18.08.2026 / 08:00 CET/CEST

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Revolut zahlt Neukunden in Deutschland 4,25 Prozent Zinsen p.a. auf ihr Tagesgeld - erstmals mit Deutscher Einlagensicherung Revolut bietet neuen Kunden in Deutschland einen Tagesgeldzins von 4,25 Prozent - für vier Monate ab Kontoeröffnung. Damit zählt Revolut zu den attraktivsten Anbietern für Tagesgeldzinsen am deutschen Markt.

Einlagen auf neu eröffneten Tagesgeldkonten sind ab sofort über die Deutsche Einlagensicherung abgesichert - bis zu 100.000 Euro pro Person, anstelle der bisherigen litauischen Einlagensicherung

Kunden haben jederzeit Zugriff auf ihr Geld - ohne Mindesteinlage, ohne Kündigungsfrist und mit täglicher Zinsauszahlung.

Berlin, 18. August 2026 - Revolut, das globale Fintech-Unternehmen mit mehr als 75 Millionen Kunden, bietet ab heute allen Neukunden in Deutschland einen Aktionszinssatz von 4,25 Prozent auf ihr Tagesgeld - einer der wettbewerbsfähigsten Tagesgeldzinssätze am deutschen Markt, täglich ausgezahlt und über die Deutsche Einlagensicherung abgesichert. Das Tagesgeldkonto von Revolut ist darauf ausgelegt, Geld für sich arbeiten zu lassen, statt es ungenutzt liegen zu lassen. Kunden können ihr Guthaben direkt in der App vom Girokonto auf das Tagesgeldkonto verschieben und profitieren von täglichen Zinszahlungen, ohne Mindesteinlage, ohne Kündigungsfrist und mit automatischer Steuerabführung. Überweisungen zwischen Tagesgeldkonto, Girokonto und Gemeinschaftskonto erfolgen in Echtzeit und können über vorher festgelegte Regeln automatisiert werden. So kann Revolut beispielsweise den Gehaltseingang erkennen und automatisch einen vorher festgelegten Betrag direkt auf das Tagesgeldkonto umleiten. Gleichzeitig führt Revolut eine neue Struktur für in Deutschland eröffnete Tagesgeldkonten ein. Ab sofort werden die Einlagen aller neu eröffneten Tagesgeldkonten bei der Deutschen Bank AG, der Partnerbank von Revolut, gehalten und sind über die gesetzliche Deutsche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Person abgesichert. Bestehende Tagesgeldkonten werden weiterhin bei der Revolut Bank UAB (Deutsche Niederlassung) geführt und sind mit demselben Schutzniveau über die litauische Einlagensicherung abgesichert. Die Umstellung spiegelt Revoluts langfristige Strategie in Deutschland wider, in die das Unternehmen kontinuierlich investiert, um seine lokale Präsenz auszubauen. Mit mehr als drei Millionen Kunden ist Deutschland einer der wichtigsten Märkte von Revolut in Europa. Das zeigt sich auch an jüngsten Meilensteinen wie der Einführung deutscher IBANs, den Partnerschaften mit Mario Götze und dem Audi Revolut F1 Team sowie dem Launch von Private Markets für deutsche Kunden.



Wiktor Stopa, Head of Growth für West- und Osteuropa bei Revolut, sagt: "Ein hochverzinstes Tagesgeldkonto ist für viele der erste Schritt, das eigene Geld wirklich für sich arbeiten zu lassen. Mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland haben das bereits erkannt und sich für Revolut entschieden. Mit 4,25 Prozent Tagesgeldzinsen stehen wir aktuell an der Spitze des deutschen Marktes und unterstreichen damit unseren Anspruch, der Banking-Generation von heute mehr zu bieten als jede andere Bank." Auch nach Ablauf der Aktion bietet Revolut deutschen Kunden wettbewerbsfähige Zinssätze. Je nach Tarif mit einem Gesamtlimit von fünf Millionen Euro über alle Tarife hinweg: Standard und Plus : 2,25 Prozent bis 5.000 Euro, danach 1,25 Prozent

: 2,25 Prozent bis 5.000 Euro, danach 1,25 Prozent Premium : 2,25 Prozent bis 10.000 Euro, danach 1,50 Prozent

: 2,25 Prozent bis 10.000 Euro, danach 1,50 Prozent Metal : 2,25 Prozent

: 2,25 Prozent Ultra: 2,50 Prozent bis 100.000 Euro, danach 2,25 Prozent Konditionen der Aktionskampagne Der Aktionszinssatz von 4,25 Prozent pro Jahr gilt ausschließlich für Neukunden, die nach dem 18. August 2026 zu Revolut stoßen, und ist auf ein Guthaben von bis zu 25.000 Euro begrenzt. Nach der Registrierung haben Kunden einen Monat Zeit, ein Tagesgeldkonto zu eröffnen und von der Sonderkondition zu profitieren. Der Aktionszinssatz gilt für vier Monate ab Kontoeröffnung. Nach einer 30-tägigen Schonfrist ohne Bedingungen bleibt der Aktionszinssatz aktiv, solange Kunden innerhalb von 30 Tagen mindestens drei Kartentransaktionen von jeweils mindestens 5 Euro durchführen. Andernfalls wechselt der Zinssatz automatisch zum regulären Tarif. - ENDE -

Über Revolut Die Revolut Bank UAB ist eine lizenzierte europäische Bank - gegründet in der Republik Litauen, autorisiert und reguliert durch die Bank of Lithuania und die Europäische Zentralbank - und hilft Menschen dabei, mehr aus ihrem Geld zu machen. Im Jahr 2015 startete Revolut im Vereinigten Königreich mit Geldtransfer und Währungsumtausch. Heute nutzen mehr als 75 Millionen Kunden weltweit Dutzende innovative Revolut-Produkte und tätigen monatlich über eine Milliarde Transaktionen. Mit unseren Privat- und Geschäftskonten geben wir Kunden mehr Kontrolle über ihre Finanzen und verbinden Menschen nahtlos auf der ganzen Welt.



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