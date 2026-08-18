HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 190 auf 185 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Segment Europace für Hypothekenkredite wachse schneller als ein schwacher deutscher Gesamtmarkt, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hier gewinne Hypoport nach wie vor Marktanteile. Die Zielsenkung reflektiere allerdings ein insgesamt schwächeres Marktumfeld./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005493365
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