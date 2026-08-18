Die Circus-Aktie erlebt nach einem Einbruch von über -94% vom Allzeithoch aktuell eine explosive Erholung. Das KI-Robotik-Unternehmen rückt mit seinen automatisierten Kochsystemen wieder stärker in den Fokus spekulativer Anleger. Die extreme Volatilität sorgt dabei für rasante Kursbewegungen und ein stark gestiegenes Anlegerinteresse. Nach dem massiven Absturz stellt sich nun die Frage, ob die aktuelle Dynamik den Beginn einer nachhaltigen Trendwende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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