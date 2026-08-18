Trumps Zustimmung fällt laut Reuters/Ipsos auf 33 Prozent - den tiefsten Wert seiner zweiten Amtszeit und gleichauf mit seinem Rekordtief vom Dezember 2017. Anfang August waren es noch 35 Prozent; beim Amtsantritt im Januar 2025 lag der Wert bei 47 Prozent. Der Grund steht an der Zapfsäule, und der Termin, an dem das Folgen hat, steht bereits fest: der 3. November 2026.Der Mechanismus hinter dem Absturz ist kein Meinungsstreit, sondern eine Rechnung an der Zapfsäule. Seit Trump gemeinsam mit Israel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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