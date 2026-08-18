BHP hat am Dienstagmorgen die Zahlen für das am 30. Juni beendete Geschäftsjahr vorgelegt und dabei eine Schwelle überschritten, die es in der Konzerngeschichte noch nicht gab: Kupfer steuert mit 54 Prozent erstmals mehr zum bereinigten Betriebsergebnis bei als das zuvor lange Zeit dominierende EisenerzDie Zahlen dazu: Das bereinigte EBITDA - der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen - stieg um 27 Prozent auf 32,9 Milliarden Dollar, der Kupferbeitrag allein um 48 Prozent auf 18,2 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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