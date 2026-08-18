WIESBADEN (ots) -Ob in Skandinavien, den Alpen oder am Mittelmeer: In vielen Urlaubsländern trifft man oft auf andere Reisende aus Deutschland. Gemessen an der Zahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben ist das in Österreich am wahrscheinlichsten. 35,9 % aller Übernachtungen in Österreich im Jahr 2024 entfielen auf Gäste aus Deutschland, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen der europäischen Statistikbehörde Eurostat mitteilt. Hinter der benachbarten Alpenrepublik folgte Kroatien mit dem zweithöchsten Anteil. Dort waren 22,5 % aller Übernachtungen von Gästen aus Deutschland. Beide Länder verzeichneten deutlich mehr Übernachtungen von Gästen aus Deutschland als von Gästen aus dem eigenen Land (Österreich: 28,3 %, Kroatien: 9,3 %).Auf Rang drei der EU-Staaten mit dem höchsten Anteil an Übernachtungen von Gästen aus Deutschland lagen die Niederlande (19,2 %). Im EU-Ausland insgesamt waren 11,6 % aller Gästeübernachtungen im Jahr 2024 von Reisenden aus Deutschland. Sie stellten in rund der Hälfte der EU-Staaten die jeweils größte Gruppe aller Reisegäste aus dem Ausland, so zum Beispiel auch in Italien, Frankreich oder Tschechien.Anteil der Gästeübernachtungen aus Deutschland in Rumänien, der Slowakei und Finnland EU-weit am geringstenEU-weit am geringsten ist der Anteil der Übernachtungen von Gästen aus Deutschland in Rumänien. Dort entfielen nur 1,6 % aller Übernachtungen im Jahr 2024 auf Gäste aus Deutschland. Darauf folgten die Slowakei (2,5 %) und Finnland (3,1 %). Auch in Schweden (4,3 %) und Frankreich (4,7 %) machen Reisende aus Deutschland einen eher kleineren Teil der Gästeübernachtungen insgesamt aus. In Spanien war der Anteil ihrer Übernachtungen mit 10,9 % ebenfalls etwas kleiner als im EU-Ausland insgesamt (11,6 %).Außerhalb der EU liegen der europäischen Statistikbehörde Eurostat nur für ausgewählte Länder die Übernachtungszahlen nach dem Herkunftsland der Reisenden vor. So waren etwa in der Türkei 14,9 % aller Übernachtungen im Jahr 2024 von Reisenden aus Deutschland. In der Schweiz waren es 9,9 % und in Norwegen 6,3 %. Auch in diesen drei Ländern machten Gäste aus Deutschland den jeweils größten Anteil an den Übernachtungen von ausländischen Reisenden aus.65,3 Millionen Übernachtungen von Gästen aus Deutschland in ItalienGemessen an den absoluten Übernachtungszahlen gab es EU-weit die meisten Reisegäste aus Deutschland 2024 in Italien (65,3 Millionen Übernachtungen), Spanien (54,9 Millionen), Österreich (47,1 Millionen), den Niederlanden (27,9 Millionen) und Frankreich (21,3 Millionen).Methodische Hinweise:Die Angaben basieren auf den Übernachtungszahlen in Beherbergungsbetrieben nach dem Herkunftsland der Reisenden. Der Indikator unterscheidet nicht nach dem primären Reisezweck; entsprechend sind neben Urlaubs- und Freizeitreisenden auch Geschäfts- und Dienstreisende sowie Tagungsgäste in der Zahl der Übernachtungen enthalten.Zu den Beherbergungsbetrieben zählen Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten sowie Campingplätze.Anders als in der nationalen Tourismuserhebung für Deutschland werden Übernachtungen in sonstigen tourismusrelevanten Unterkünften (Vorsorge- und Rehabilitationskliniken sowie Schulungsheime) in den hier dargestellten Eurostat-Ergebnissen nicht mitgezählt.Weitere Informationen:Die Daten zu den Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben nach dem Herkunftsland der Reisegäste sind in der Eurostat-Datenbank verfügbar.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:PressestelleTelefon: +49 611 75 3444www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6335224