WIESBADEN (ots) -Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland, 2. Quartal 2026-0,1 % zum Vorquartal (saisonbereinigt)+0,4 % zum Vorquartal (nicht saisonbereinigt)-0,5 % zum VorjahresquartalIm 2. Quartal 2026 waren rund 45,7 Millionen Menschen in Deutschland erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sank die Erwerbstätigenzahl damit im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 53 000 Personen beziehungsweise 0,1 %. Seit dem 2. Quartal 2025 war die Erwerbstätigkeit saisonbereinigt ebenfalls um jeweils 0,1 % zum Vorquartal gesunken.Ohne Bereinigung um saisonale Effekte stieg die Zahl der Erwerbstätigen im 2. Quartal 2026 gegenüber dem 1. Quartal 2026 um 163 000 Personen oder 0,4 %. Ein Anstieg der Erwerbstätigkeit im 2. Quartal eines Jahres ist saisonal üblich. Im Jahr 2026 fiel die Zunahme allerdings deutlich schwächer aus als im Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 (+222 000 Personen; +0,5 %).Rückgang der Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vorjahr hält anIm Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im 2. Quartal 2026 gegenüber dem 2. Quartal 2025 deutlich um 212 000 Personen (-0,5 %). Damit setzte sich der Rückgang der Erwerbstätigkeit mit leicht zunehmendem Tempo fort (1. Quartal 2026: -190 000 Personen; -0,4 %).Unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen DienstleistungsbereichenDie Erwerbstätigenzahl in den Dienstleistungsbereichen ist im 2. Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal erstmals seit der Corona-Krise spürbar gesunken, und zwar um 27 000 Personen (-0,1 %). Im 1. Quartal 2026 hatte sie mit -2 000 Personen (0,0 %) praktisch stagniert. Dabei entwickelte sich die Beschäftigung innerhalb der Dienstleistungsbereiche unterschiedlich: Der Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit setzte seinen langjährigen Aufwärtstrend fort und wuchs deutlich um 187 000 Personen (+1,5 %). Im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleister war nur ein kleines Plus von 1 000 Personen (+0,1 %) zu verzeichnen. Dagegen ging im Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe die Zahl der Erwerbstätigen weiter zurück, und zwar um 115 000 Personen (-1,1 %). Bei den Unternehmensdienstleistern, zu denen auch der Bereich Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften gehört, sank die Zahl der Beschäftigten um 52 000 Personen (-0,8 %). Im Bereich Information und Kommunikation nahm die Beschäftigung um 24 000 Personen (-1,5 %) ab. Im Bereich Sonstige Dienstleistungen (unter anderem Verbände und Interessenvertretungen) vergrößerte sich das Minus auf 28 000 Personen (-0,9 %).Abwärtstrend im Produzierenden Gewerbe setzt sich fortAußerhalb der Dienstleistungsbereiche sank die Erwerbstätigkeit im 2. Quartal 2026 deutlich, und zwar um insgesamt 185 000 Personen (-1,7 %) gegenüber dem Vorjahresquartal. Im Produzierenden Gewerbe ohne Baugewerbe schrumpfte die Erwerbstätigenzahl erneut kräftig (-159 000 Personen; -2,0 %). Im Baugewerbe sank die Beschäftigung 2026 ebenfalls, und zwar um 17 000 Personen (-0,7 %) und in der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei nahm sie um 9 000 Personen (-1,5 %) ab.Weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und weniger SelbstständigeDie positive Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ist im 4. Quartal 2025 zu Ende gegangen. Im 2. Quartal 2026 setzte sich der Abwärtstrend gegenüber dem Vorjahr nach hochgerechneten Daten der Bundesagentur für Arbeit fort. Beschäftigungsverluste gab es auch bei der Zahl der Beschäftigten mit ausschließlich marginalen Tätigkeiten (geringfügig entlohnte und kurzfristig Beschäftigte sowie Personen in Arbeitsgelegenheiten). Insgesamt verringerte sich die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 2. Quartal 2026 im Vergleich zum 2. Quartal 2025 um 154 000 (-0,4 %) auf 42,1 Millionen Personen. Auch die Zahl der Selbstständigen einschließlich mithelfender Familienangehöriger ging weiter zurück. Ihre Zahl sank im Vorjahresvergleich um 58 000 Personen (-1,6 %) auf 3,6 Millionen.Arbeitsvolumen geht um 0,5 % zurückDie durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden je erwerbstätiger Person blieb nach ersten vorläufigen Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit im 2. Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahresquartal unverändert bei 314,7 Stunden. Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen - also das Produkt aus der gesunkenen Erwerbstätigenzahl und den unveränderten geleisteten Stunden je erwerbstätiger Person - sank im gleichen Zeitraum auf 14,4 Milliarden Stunden (-0,5 %).Erwerbstätigenzahlen in der EUNach Angaben des europäischen Statistikamtes Eurostat vom 14. August 2026 stieg die nach europäisch harmonisierten Methoden berechnete Erwerbstätigkeit im 2. Quartal 2026 in den 27 Staaten der Europäischen Union (EU) und im Euroraum jeweils durchschnittlich um 0,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal.Hinweis zu den bisher veröffentlichten Ergebnissen:Neben der Erstberechnung der Erwerbstätigenzahlen und der geleisteten Arbeitsstunden für das 2. Quartal 2026 wurden auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse ab dem 1. Quartal 2022 im Rahmen der turnusmäßigen Überarbeitung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) überarbeitet. Aus der Neuberechnung resultieren für die vierteljährlichen Erwerbstätigenzahlen Vorjahresveränderungsraten, die maximal um 0,2 Prozentpunkte nach unten und 0,1 Prozentpunkte nach oben von den bisher veröffentlichten Ergebnissen abweichen. Die Veränderungsraten der Jahresdurchschnitte bleiben für die Jahre 2022 und 2024 unverändert. Die Jahresdurchschnitte 2023 und 2025 liegen um 0,1 beziehungsweise 0,2 Prozentpunkte tiefer.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der saisonbereinigte Vergleich zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich der kurzfristige Trend der konjunkturellen Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen ebenfalls weitgehend unabhängig.Weitere Informationen:Eine Tabelle mit Quartalsergebnissen zur Zahl der Erwerbstätigen im Inland nach Wirtschaftsbereichen ab 2020 bietet die Themenseite "Erwerbstätigkeit" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Tief gegliederte Daten und lange Zeitreihen können in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden: Gesamtwirtschaftliche Daten zu Erwerbstätigen aus der Erwerbstätigenrechnung sind in den Tabellen 13321-0001 (Monate), 13321-0002 (Quartale) und 81000-0011 (Jahre) verfügbar. Daten zu Erwerbstätigen nach Wirtschaftsbereichen und zu Arbeitszeit und Arbeitsvolumen in der Tabelle 81000-0016 (Quartale).Über die Entwicklung der Beschäftigung im Verarbeitenden Gewerbe im 1. Halbjahr 2026 informiert die Pressemitteilung Nr. N057 vom 14. August 2026.Daten und Fakten rund um das Thema Fachkräfte bündelt das Statistische Bundesamt in seinem Internetangebot auf einer eigenen Sonderseite (www.destatis.de/fachkraefte). Das Datenangebot umfasst die Bereiche Demografie, Erwerbstätigkeit, Bildung und Zuwanderung. Es reicht von Vorausberechnungen der künftigen Zahl an Erwerbspersonen über Analysen zum Arbeitskräfteangebot bis hin zu Daten zu Arbeitsmigration und Ausbildungsmarkt. Eine weitere Sonderseite (www.destatis.de/rente) beleuchtet das Thema Rente und Alterssicherung.Ergebnisse zum Arbeitsmarkt sind auch im "Dashboard Konjunktur" (www.dashboard-konjunktur.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochfrequente Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Energie.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:ErwerbstätigkeitTelefon: +49 611 75 2932www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6335222