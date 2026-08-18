Der DAX bleibt trotz leichter Gewinnmitnahmen zum Wochenauftakt in einer grundsätzlich freundlichen Verfassung. Nach der Berichtssaison richten Anleger ihren Blick nun verstärkt auf Konjunktur, Inflation und die nächsten Signale der Fed, während der Iran-Konflikt bislang nur noch für begrenzte Nervosität sorgt. Auch international bleibt die Marktstimmung bemerkenswert robust, wenngleich die niedrige Volatilität eine gewisse Sorglosigkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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