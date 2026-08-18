Der DAX tut sich nach seinem Rekordhoch von 26.573 Punkten aus der Vorwoche weiter schwer. 40 Minuten vor dem Handelsstart wird der deutsche Leitindex 0,3 Prozent tiefer auf 26.250 Punkte taxiert. Seit dem vergangenen Mittwoch gab es keine neuen Höchststände, es kam aber auch nicht zu nennenswerten Gewinnmitnahmen. Am Dienstag sprechen nun maue Vorgaben aus Asien für einen schwächeren Start. Vor allem der japanische Nikkei 225 gibt nach seiner jüngsten Erholung wieder deutlicher nach. Hier warten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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