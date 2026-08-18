Seit Monaten heißt es im Silicon Valley, interne Chats gescheiterter Startups seien begehrt zum Training Künstlicher Intelligenz. Google schnappt sich jetzt sogar Daten eines ganzen Billigfliegers. Google hat sich zum Training Künstlicher Intelligenz ein riesiges Datenpaket des pleitegegangenen US-Billigfliegers Spirit Airlines gesichert. Für ein Gebot von zehn Millionen US-Dollar (8,6 Millionen Euro) ersteigerte der Tech-Riese in einer Auktion unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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