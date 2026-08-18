BÖRSE AKTUELL: Brent-Ölpreis übersteigt 91 US-Dollar (18.08.2026)

?? Aktien und Indizes

Der US-Tech-Riese Nvidia hat bis zu 105 Milliarden US-Dollar für den Bau eines 8-GW-Rechenzentrumscampus in Ohio zugesagt, der an OpenAI vermietet werden soll. Parallel prüfen Microsoft und Salesforce eine Übernahme der Plattform Darwinbox vor deren Börsengang.

Der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) von Anthropic überschritt Ende Juli 65 Milliarden US-Dollar - ein mehr als siebenfacher Anstieg seit Ende letzten Jahres, was den Optimismus vor dem geplanten Börsengang anheizt.

Die asiatischen Indizes verzeichneten deutliche Verluste:

Nikkei 225 (Japan): -1,6 - (starke Verkäufe bei Kioxia und Murata)

-1,6 - (starke Verkäufe bei Kioxia und Murata) KOSPI (Südkorea): -1,1 %

-1,1 % Chinesische Tech-Werte: JD.com und Meituan gerieten ebenfalls unter Verkaufsdruck.

Auch die Wall Street beendete die Sitzung schwächer: Der S&P 500 fiel auf 7.742 Punkte (-0,3 - der Nasdaq 100 auf 29.898 Punkte (-0,6 - und Microsoft-Aktien verloren über 3 - auf 480 US-Dollar. Der europäische CAC 40 verzeichnete ein Minus von 0,79 - getrieben von steigenden Short-Positionen auf französische Staatsanleihen (OAT) aufgrund eines Politstreits über den Haushalt 2027.

??? Makroökonomie

Die globalen Anleihemärkte erleben einen kräftigen Ausverkauf: Die Rendite 30-jähriger US-Anleihen erreichte 5,3 - (Höchststand seit 2007), während 10-jährige japanische Renditen auf ~2,95 - stiegen (Höchststand seit drei Jahrzehnten).

Weltweit nimmt der Bestand an US-Staatsanleihen ab. Im Juni sank das Volumen auf 9,299 Billionen US-Dollar - getrieben durch Portfolio-Reduzierungen von Investoren aus Japan, Großbritannien und China. ING-Analysten zufolge könnte dies den Anleihen-Ausverkauf verlängern, die Renditen weiter nach oben treiben und unter anderem Gold belasten.

Goldman Sachs hält eine Leitzinserhöhung der Fed aufgrund schwacher Inflationsdaten für sehr unwahrscheinlich. Dennoch fürchten die Märkte vor dem Jackson-Hole-Symposium den Kostendruck durch Rohstoffe. Unterdessen stellte die chinesische Regierung einen Plan zur Förderung des Konsums auf KreisEbene vor, während die PBoC eine LPR-Zinssenkung prüft....

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