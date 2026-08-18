6 Meter Gold mit hochgradigen Spitzen: Warum Yugo Metals seine Erak-Entdeckung jetzt weiter aufbohrt

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Goldexploration wird besonders interessant, wenn sich erste Hinweise aus Oberflächenarbeiten durch Bohrungen bestätigen lassen. Genau an diesem Punkt befindet sich derzeit das Erak-Goldprojekt in Bosnien und Herzegowina. Dort läuft eine erste Diamantbohrkampagne, die inzwischen mehrere mineralisierte Abschnitte geliefert hat. Besonders auffällig: Die Goldmineralisierung ist nach Angaben des Explorationsunternehmens weiterhin in mehrere Richtungen offen.

Im Mittelpunkt der jüngsten Ergebnisse steht ein Abschnitt von 36,1 Metern mit durchschnittlich 2,3 Gramm Gold je Tonne. Innerhalb dieser Zone wurden deutlich höhere Gehalte gemessen. Gleichzeitig stehen weitere Bohrungen aus - darunter an jener Stelle, an der zuvor das bislang beste Grabenergebnis von 61 Metern mit 1,5 Gramm Gold je Tonne erzielt worden war.

Damit stellt sich die entscheidende Frage: Wie groß könnte das mineralisierte System tatsächlich sein?

36,1 Meter mit 2,3 Gramm Gold je Tonne

Die neuen Ergebnisse stammen vom Erak Prospect innerhalb des Sinjakovo Project von Yugo Metals Limited (ISIN: AU0000404998). Das Unternehmen besitzt seine Projekte Sinjakovo und Cajnice in Bosnien und Herzegowina zu 100 Prozent.

Besonders hervorgehoben wird Bohrloch ERDD006. Dort wurden ab einer Bohrtiefe von 51,8 Metern 36,1 Meter mit durchschnittlich 2,3 Gramm Gold je Tonne durchschnitten. Die wahre Mächtigkeit gibt das Unternehmen mit 34 Metern an.

Innerhalb dieses breiteren Abschnitts liegen mehrere hochgradigere Zonen. Direkt ab 51,8 Metern wurden 3 Meter mit 14,5 Gramm Gold je Tonne gemessen, einschließlich eines Meters mit 42,5 Gramm Gold je Tonne. Weiter unten folgten ab 86 Metern 1,9 Meter mit 16,0 Gramm Gold je Tonne, darin enthalten 0,9 Meter mit 26,6 Gramm Gold je Tonne.

Doch ERDD006 steht nicht allein. Bohrloch ERDD007 lieferte ab 75 Metern einen 22,4 Meter langen Abschnitt mit 1,1 Gramm Gold je Tonne bei einer angegebenen wahren Mächtigkeit von 21 Metern. ERDD008 traf ab 86,6 Metern auf 6 Meter mit 1,5 Gramm Gold je Tonne.

In ERDD009 wurden wiederum ab 74,6 Metern 10,4 Meter mit durchschnittlich 2,6 Gramm Gold je Tonne gemeldet. Darin liegt ein Abschnitt von 1,2 Metern mit 20,9 Gramm Gold je Tonne.

Warum mehrere Treffer wichtiger sind als ein einzelnes Bohrloch

Für ein frühes Explorationsprojekt ist nicht nur ein besonders hochgradiger Einzelwert relevant. Entscheidend ist vielmehr, ob sich Mineralisierung über mehrere Bohrungen hinweg nachvollziehen lässt und ob weitere mögliche Ausdehnungen vorhanden sind.

Bislang wurden am Erak Prospect neun Diamantbohrlöcher mit insgesamt 1.057 Metern Bohrlänge fertiggestellt. Die Goldmineralisierung steht laut Yugo in Verbindung mit einer hydrothermalen "phyllischen" Alterationszone aus Silizium, Serizit und Pyrit.

Die Mineralisierung fällt nach Norden mit ungefähr 35 Grad ein. Die Bohrungen schneiden die Zielstruktur laut Unternehmen in einem hohen Winkel von etwa 70 bis 90 Grad. Dadurch ähneln die angegebenen Mineralisierungsbreiten den tatsächlichen Mächtigkeiten. Die Ergebnisse wurden ohne Top-Cut berichtet.

Wichtig für die weitere Entwicklung: Die positiven Abschnitte sind nach Unternehmensangaben in mehreren Richtungen offen. Genau dort setzt das laufende Explorationsprogramm an.

Der bislang beste Grabentreffer wurde noch nicht gebohrt

Ein weiterer Punkt könnte für die nächsten Schritte entscheidend werden. Die Bohrungen haben den Standort des bislang besten Grabenergebnisses am Erak Prospect noch gar nicht erreicht.

Dort hatte Yugo zuvor einen Abschnitt von 61 Metern mit durchschnittlich 1,5 Gramm Gold je Tonne gemeldet. Nun werden Zufahrtswege vorbereitet, damit das Bohrgerät in den östlichen Teil des Erak Prospect verlegt werden kann und dieses Gebiet getestet werden kann.

Damit verfolgt Yugo zwei Explorationsfragen gleichzeitig: Wie weit lässt sich die bereits durch Bohrungen bestätigte Mineralisierung ausdehnen - und was befindet sich unter dem stärksten bislang bekannten Grabenergebnis?

CEO Petar Tomaševic sieht die aktuellen Bohrergebnisse als Bestätigung des geologischen Modells des Unternehmens und als Hinweis auf das Potenzial von Erak, einen bedeutenden Goldkörper zu beherbergen. Die tatsächliche Größe und wirtschaftliche Bedeutung der Mineralisierung müssen jedoch erst durch weitere Exploration bestimmt werden.

Bohrungen sollen den Rest des Jahres weiterlaufen

Yugo plant, die Bohrarbeiten am Erak Prospect für den Rest des Jahres fortzusetzen. Weitere Bohrlöcher sollen die Ausdehnung der Goldmineralisierung untersuchen. Parallel wartet das Unternehmen auf zusätzliche Analyseergebnisse aus dem laufenden Programm.

Neben den Bohrungen bereitet Yugo auch erste metallurgische Testarbeiten vor. Diese sollen Informationen für mögliche spätere technische und wirtschaftliche Studien liefern.

Die bisherigen Proben wurden an das unabhängige, international akkreditierte ALS-Labor in Bor, Serbien, geschickt. Die Probenahme erfolgt aus halbiertem PQ-Bohrkern; für die Qualitätskontrolle werden unter anderem Standards, Leerproben und Duplikate eingesetzt. Nach Angaben des Unternehmens machen Kontrollproben rund zehn Prozent der Gesamtzahl aus.

Jetzt entscheidet die Ausdehnung des Systems

Für Anleger liegt der nächste entscheidende Punkt damit weniger in einem einzelnen hochgradigen Goldwert als in der Frage nach der Kontinuität und Dimension des Systems.

Yugo hat am Erak Prospect inzwischen mehrere Goldabschnitte gemeldet. Der stärkste jüngste Treffer umfasst 36,1 Meter mit 2,3 Gramm Gold je Tonne und enthält einzelne deutlich höhergradige Zonen. Gleichzeitig bleibt die Mineralisierung in mehrere Richtungen offen, während der Bereich des 61-Meter-Grabentreffers noch auf seine erste Bohrung wartet.

Das Projekt befindet sich dennoch in einer frühen Explorationsphase. Eine Ressourcenschätzung wurde noch nicht begonnen, und weitere Bohrungen müssen erst zeigen, wie weit sich die Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe fortsetzt.

Genau deshalb dürften die kommenden Bohrungen entscheidend sein: Aus vielversprechenden Einzelabschnitten muss sich erst ein geologisch zusammenhängendes und ausreichend großes mineralisiertes System entwickeln. Ob Erak diese Dimension erreicht, ist offen. Die laufende Bohrkampagne soll nun genau diese Frage beantworten.

Quellen

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