DJ PTA-News: Hoenle AG: Umsatz stabilisiert, Ergebnisstärke nach neun Monaten verbessert

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Hoenle AG: Umsatz stabilisiert, Ergebnisstärke nach neun Monaten verbessert

Gilching (pta000/18.08.2026/08:30 UTC+2)

• Hoenle Gruppe realisiert nach neun Monaten Umsatz von 69,0 Mio. EUR (-1,1 %) • Investitionszurückhaltung im Maschinen- und Anlagenbau belastet Business Unit Härtung • Effizienzmaßnahmen und Fokussierung auf profitable Geschäftsfelder zeigen Wirkung • Umsatz und Ergebnis in Business Units Klebstoffsysteme und Entkeimung steigen • Konzern-EBITDA klettert von 3,6 Mio. EUR im Vorjahr auf 4,5 Mio. EUR im GJ 2025/26

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 ergab sich ein zweigeteiltes Bild für die Hoenle Gruppe. Auf der einen Seite belastete die konjunkturelle Schwäche im Maschinen- und Anlagenbau und insbesondere in der Druckindustrie die Geschäftsentwicklung. Zusätzlich wirkten sich strukturelle Veränderungen und Konsolidierungen innerhalb der Branche auf die Entwicklung der Business Unit Härtung aus. Auf der anderen Seite lagen die Umsätze und Ergebnisse sowohl in der Business Unit Klebstoffsysteme als auch in der Business Unit Entkeimung klar über denen des Vorjahres und im Rahmen der Erwartungen. Die Hoenle Gruppe erzielte im laufenden Geschäftsjahr einen Konzernumsatz von 69.026 TEUR und lag damit leicht unter dem Vorjahresniveau von 69.809 TEUR.

Positiv wirkten die eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen sowie die konsequente Fokussierung auf profitable Geschäftsfelder. Dies führte zu einem verbesserten Produktmix, aber auch zu einer Verbesserung der Materialaufwandsquoten in den einzelnen Business Units.

Das Konzern-Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich von 3.554 TEUR auf 4.471 TEUR, das EBIT war mit 432 TEUR wieder positiv (Vj. -554 TEUR). Das Konzernergebnis verbesserte sich auf -1.070 TEUR nach -1.320 TEUR im Vorjahr, was einem Ergebnis je Aktie von -0,17 EUR (Vj. -0,22 EUR) entspricht.

Ausblick

Business Unit Klebstoffsysteme

Die Business Unit Klebstoffsysteme verfügt über ein umfassendes Portfolio an UV-härtenden Klebstoffen und darauf abgestimmten Härtungssystemen zur Realisierung anspruchsvoller industrieller Fügeprozesse. Durch die Kombination von Material- und Prozesskompetenz entwickelt die Hoenle Gruppe kundenspezifische Lösungen, die neben der Verbindung von Bauteilen zusätzliche Funktionen wie elektrische Kontaktierung, Wärmemanagement, strukturelle Stabilisierung sowie den Schutz sensibler Komponenten erfüllen.

Im Fokus der weiteren Geschäftsentwicklung stehen die strategischen Märkte Electronics, Medical und Optics. In diesen Bereichen steigt die Nachfrage nach leistungsfähigen Klebstofflösungen und energieeffizienten UV-Härtungsverfahren, die kürzere Prozesszeiten sowie einen reduzierten Wärmeeintrag ermöglichen. Die aktuell hohe Anzahl an Entwicklungs- und Qualifizierungsprojekten mit internationalen Kunden bildet eine solide Grundlage für zukünftige Serienanwendungen.

Vor dem Hintergrund laufender Innovationsprojekte, der kontinuierlichen Erweiterung des Produktportfolios sowie der zunehmenden Internationalisierung erwartet der Vorstand für die kommenden Jahre ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum. Ergänzend sollen Effizienzsteigerungen in den operativen Prozessen sowie die konsequente Ausrichtung des Produktportfolios auf margenstarke Anwendungen zu einer nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität beitragen.

Business Unit Härtung

Die Business Unit Härtung bündelt Lösungen zur UV-, UV-LED- und IR-Härtung für die Druck- und Beschichtungsindustrie. Wesentliche Anwendungsfelder sind der Verpackungsdruck, die Beschichtung von zwei- und dreidimensionalen Oberflächen sowie die Verarbeitung technischer Folien und Etiketten. Aufgrund steigender Anforderungen an Produktqualität, Produktivität und Prozesssicherheit sieht die Hoenle Gruppe in diesen Märkten langfristig attraktive Wachstumsperspektiven.

Die im Berichtsjahr weiterhin verhaltene Investitionstätigkeit im Maschinen- und Anlagenbau belastete die Geschäftsentwicklung der Business Unit deutlich. Mit einer schrittweisen konjunkturellen Erholung und einer zunehmenden Investitionsbereitschaft der Kunden rechnet der Vorstand jedoch mit einer leichten Verbesserung der Marktbedingungen in spezifischen Segmenten. Gleichzeitig werden Maßnahmen zum Ausbau des Service-, Ersatzteil- und Modernisierungsgeschäfts konsequent vorangetrieben, um die Geschäftsentwicklung zusätzlich zu stabilisieren und wiederkehrende Umsätze zu stärken.

Nach einer Stabilisierung im zweiten Kalenderhalbjahr erwartet der Vorstand aufgrund der Weiterentwicklung innovativer Produkt- und Prozesslösungen, den Ausbau des After-Sales-Geschäfts sowie eines konsequenten Kosten- und Produktmanagements eine positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung in der Business Unit Härtung in den kommenden Jahren.

Business Unit Entkeimung

Die Business Unit Entkeimung umfasst Lösungen zur UV-basierten Entkeimung von Wasser, Luft und Oberflächen. Zu den wichtigsten Anwendungsfeldern zählen die Ballastwasserbehandlung, die Aufbereitung von Prozess-, Trink- und Abwasser sowie Desinfektionslösungen in der Lebensmittelindustrie. Darüber hinaus erschließt die Hoenle Gruppe kontinuierlich neue Einsatzbereiche für ihre Technologien.

Mit dem Ausbau des Leistungsangebots zu einem integrierten Portfolio aus Systemen und Komponenten zu dem UV-Lampen, LED-Technologien, gepulste UV-Systeme und mikrobiologische Dienstleistungen gehören, verfügt die Business Unit über eine starke Basis für weiteres Wachstum. Zusätzliche Marktpotenziale ergeben sich aus laufenden Kundenprojekten, Qualifizierungen wie beispielsweise in der Halbleiterindustrie für die Aufbereitung von Reinstwasser, sowie einer steigenden Nachfrage nach Entkeimungs- und Qualitätssicherungslösungen in der Lebensmittelindustrie

Der Vorstand sieht die UV-basierte Entkeimung als nachhaltige und ressourcenschonende Schlüsseltechnologie mit langfristig guten Wachstumsaussichten. Neben einer positiven Entwicklung in den bestehenden Anwendungsfeldern werden zusätzliche Impulse aus neuen Einsatzbereichen sowie durch die weitere internationale Marktdurchdringung, insbesondere in Asien und Nordamerika, erwartet. Daher wird die Business Unit Entkeimung, wie bereits in den letzten Jahren, auch in den kommenden Jahren einen wachsenden Beitrag zum Umsatz und Ergebnis der Hoenle Gruppe leisten.

Gesamtaussage zur künftigen Geschäftsentwicklung

Die Hoenle Gruppe setzt die angestoßenen Maßnahmen zur Fokussierung auf das Kerngeschäft und zur Verbesserung der Ertragsstärke konsequent fort. Dazu zählen die weitere Straffung des Produktportfolios, Effizienzsteigerungen in Strukturen und Prozessen, eine stärkere Modularisierung in Entwicklung und Produktion sowie der Ausbau des After-Sales-Geschäfts. Wie in der Meldung vom 22.07.2026 kommuniziert, geht der Vorstand davon aus, dass die Hoenle Gruppe im Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von 92 Mio. EUR bis 95 Mio. EUR (Vj. 93,7 Mio. EUR) und ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von 5 Mio. EUR bis 6 Mio. EUR (Vj. 5,8 Mio. EUR) erzielen wird.

Die vollständige Q3-Mitteilung wird auf der Internetseite der Hoenle AG veröffentlicht unter https://www.hoenle.com/ de/investoren/publikationen/.

Über Hoenle

Die Hoenle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hoenle Gruppe entwickelt mit 600 Beschäftigten innovative Lösungen für unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Geräte zur Klebstoffhärtung. Ferner werden Systeme für die Farb- und Lacktrocknung für die Druck- und Beschichtungsindustrie hergestellt. Ein weiteres Geschäftsfeld befasst sich mit der umweltfreundlichen Entkeimung von Wasser, Luft und Oberflächen. Die Hoenle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

(Ende)

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Aussender: Hoenle AG Nicolaus-Otto-Str. 2 82205 Gilching Deutschland Ansprechpartner: Peter Weinert Tel.: +49 8105 2083 173 E-Mail: peter.weinert@hoenle.com Website: www.hoenle.com ISIN(s): DE0005157101 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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August 18, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)