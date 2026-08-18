KAMEN/BERGKAMEN (dpa-AFX) - Auf der A2 bei Kamen nahe Dortmund ist ein Schwertransporter umgekippt. Die Autobahn ist an der Anschlussstelle Kamen/Bergkamen in beide Richtungen gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Der Transporter habe die Mittelleitplanke durchbrochen und liege derzeit quer auf der Autobahn. Der geladene Baukran sei zudem vom Transporter gefallen, hieß es. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig.

Kurz vor 1.00 Uhr habe der Fahrer in Fahrtrichtung Hannover die Kontrolle über den Transporter verloren. Ursache könnte ein geplatzter Reifen sein, so die Polizei. Im Fahrzeug befand sich auch der Sohn des polnischen Fahrers. Beide wurden leicht verletzt.

Da bei dem Unfall auch Kraftstoff ausgelaufen war, müsse zunächst die Fahrbahn gereinigt werden. So sollen Umweltschäden verhindert werden, erklärte ein Polizeisprecher. Auch Teile der Grünstreifen müssten dafür ausgebaggert werden. Erst danach könne mit der eigentlichen Bergung begonnen werden. Dafür sei ein Spezialunternehmen vor Ort. Wie lange die Autobahn gesperrt bleibt, war zunächst unklar./psf/DP/mis