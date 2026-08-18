Bielefeld (ots) -Drei, vier oder fünf erfolgreiche Trades hintereinander - und plötzlich fühlt sich die nächste Börsenentscheidung deutlich sicherer an. Gerade für Unternehmer, Führungskräfte und Selbstständige kann eine solche Gewinnserie jedoch trügerischer sein, als es zunächst scheint. Denn ausgerechnet der Erfolg kann dazu führen, dass Risiken unterschätzt und die eigenen Fähigkeiten überschätzt werden. Doch wie lässt sich verhindern, dass Gewinne zum Ausgangspunkt für den nächsten großen Fehler werden?Im eigenen Unternehmen sind Entschlossenheit und Kontrolle oft entscheidende Erfolgsfaktoren: Prozesse lassen sich optimieren, Mitarbeiter führen, Kosten beeinflussen und Strategien konsequent umsetzen. An der Börse kann genau diese Erfahrung jedoch zur Falle werden. Nach mehreren erfolgreichen Trades entsteht schnell der Eindruck, auch die Märkte zunehmend verstanden zu haben und die eigenen Entscheidungen richtig einschätzen zu können. Dabei gerät leicht aus dem Blick, welchen Anteil eine günstige Marktphase oder schlicht Zufall an den jüngsten Gewinnen hatten. Wer die Erfolge nun vor allem dem eigenen Können zuschreibt, beginnt womöglich auch, das damit verbundene Risiko anders zu bewerten: Positionen werden größer, Verlustbegrenzungen weniger konsequent eingehalten und neue Handelsideen schneller umgesetzt. "Der eigentliche Schaden entsteht häufig nicht durch die ersten erfolgreichen Trades, sondern durch die Folgeentscheidungen, die aus überhöhtem Selbstvertrauen getroffen werden", erklärt Carsten Umland von Simplified Trading."Entscheidend ist, jeden neuen Trade unabhängig von den vorherigen Erfolgen zu bewerten und das Risiko nicht vom eigenen Selbstvertrauen abhängig zu machen", so Carsten Umland weiter. Der Experte beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit den psychologischen Mechanismen, die das Verhalten von Anlegern beeinflussen, und erlebt insbesondere bei Unternehmern, Führungskräften und Selbstständigen, wie stark beruflicher Erfolg das Vertrauen in die eigene Entscheidungskraft prägen kann. Mit Simplified Trading vermittelt er einen systematischen Ansatz, der nachvollziehbare Handelsentscheidungen mit klaren Regeln und konsequenter Risikosteuerung verbindet. Dabei geht es nicht um Ergebnisversprechen, sondern darum, Handelskompetenz aufzubauen und Entscheidungen unabhängig von kurzfristigen Erfolgsphasen treffen zu können.Warum gerade erfolgreiche Unternehmer nach Gewinnen anfällig für Selbstüberschätzung werdenUnternehmer sind es gewohnt, Verantwortung für ihre Ergebnisse zu übernehmen. Wenn eine Strategie aufgeht, Prozesse besser funktionieren oder ein Geschäft wächst, ist das häufig tatsächlich das Ergebnis von Erfahrung, guten Entscheidungen und konsequenter Umsetzung. An der Börse lässt sich dieser Zusammenhang jedoch nicht ohne Weiteres übertragen. Kursbewegungen hängen von zahlreichen Faktoren ab, auf die der einzelne Anleger keinen Einfluss hat. Folgen mehrere erfolgreiche Trades aufeinander, kann deshalb die Grenze zwischen eigener Leistung und günstigen äußeren Umständen zunehmend verschwimmen. Genau hier kann der sogenannte Overconfidence Bias einsetzen: Die eigenen Fähigkeiten werden überschätzt, während äußere Einflüsse auf den bisherigen Erfolg an Bedeutung verlieren.Besonders trügerisch kann ein breit steigender Markt sein. Wenn viele Kurse ohnehin zulegen, können auch Handelsentscheidungen Gewinne bringen, die unter schwierigeren Marktbedingungen nicht aufgegangen wären. Wer diese Gewinne ausschließlich der eigenen Strategie zuschreibt, zieht daraus womöglich die falschen Schlüsse für die nächsten Trades. "Eine Gewinnserie allein zeigt noch nicht, ob hinter den Entscheidungen eine systematisch wiederholbare Handelskompetenz steckt oder ob die Marktphase einen wesentlichen Anteil daran hatte", erklärt Carsten Umland. Gerade nach mehreren Erfolgen lohnt es sich deshalb, kritisch zu prüfen, was tatsächlich zum Ergebnis beigetragen hat.Wie aus einer Gewinnserie ein echtes Depotrisiko wirdMehrere Gewinne hintereinander verändern zunächst einmal nichts am Risiko des nächsten Trades. Genau das kann nach einer erfolgreichen Phase jedoch leicht aus dem Blick geraten. Wer zuletzt mehrfach richtiglag, empfindet die nächste Entscheidung häufig als sicherer und ist eher bereit, mehr Kapital einzusetzen. Die Position wird größer, eine Verlustbegrenzung großzügiger gesetzt oder eine Handelsidee weniger kritisch hinterfragt. Das Risiko steigt damit nicht, weil sich die Qualität der neuen Chance zwangsläufig verbessert hätte, sondern weil der Anleger seiner eigenen Einschätzung stärker vertraut.Gerade bei größeren Depots kann diese Verschiebung erhebliche Folgen haben. Wer nach mehreren erfolgreichen Trades einen deutlich größeren Teil seines Kapitals auf eine einzelne Idee setzt, erhöht die möglichen Auswirkungen einer Fehlentscheidung erheblich. Auch ein sechsstelliges Depot schützt davor nicht, wenn die Positionsgröße nicht mehr zum tatsächlich tragbaren Verlust passt. "Das Depot darf niemals dazu dienen, die persönliche Meinung gegen den Markt zu verteidigen - entscheidend bleibt immer, was der Markt tatsächlich macht", betont Carsten Umland.Problematisch wird es deshalb besonders dann, wenn mit der größeren Position auch die Bereitschaft sinkt, eine falsche Einschätzung zu akzeptieren. Kursentwicklung, Nachrichtenlage oder Marktumfeld können längst gegen die ursprüngliche Annahme sprechen, trotzdem wird an ihr festgehalten. Aus einer nüchternen Handelsentscheidung wird so schrittweise eine Frage des Rechthabens. Gerade für Unternehmer liegt darin eine besondere Gefahr: Im eigenen Betrieb kann Beharrlichkeit dabei helfen, eine Strategie gegen Widerstände durchzusetzen. An der Börse lässt sich eine falsche Einschätzung jedoch nicht durch Entschlossenheit richtig machen.Erfolgreiche Anleger brauchen gerade nach Gewinnen klare RegelnDie entscheidende Gegenmaßnahme besteht nicht darin, nach einer Gewinnserie plötzlich an den eigenen Fähigkeiten zu zweifeln. Vielmehr muss verhindert werden, dass das gestiegene Selbstvertrauen darüber entscheidet, wie viel Risiko beim nächsten Trade eingegangen wird. Dafür braucht es Kriterien, die unabhängig von den vergangenen Ergebnissen gelten. Die Positionsgröße sollte sich etwa danach richten, wie groß das Depot ist, wie die aktuelle Marktlage einzuschätzen ist und welchen Verlust der Anleger maximal tragen kann. Auch eine festgelegte Verlustbegrenzung sollte nicht aufgeweicht werden, nur weil die vergangenen Trades erfolgreich waren. Drei Gewinne hintereinander machen den vierten Trade schließlich nicht sicherer."Entscheidend ist, das Risiko immer anhand der aktuellen Situation zu bewerten und nicht danach, wie erfolgreich die vergangenen Wochen gelaufen sind", erklärt Carsten Umland. Dazu gehört auch, jede neue Handelsidee wieder mit derselben Sorgfalt zu prüfen. Verändern sich anschließend Kursentwicklung, Nachrichtenlage oder Marktumfeld, muss die ursprüngliche Einschätzung neu bewertet und gegebenenfalls verworfen werden. Klare Regeln schaffen damit einen festen Rahmen für Entscheidungen - gerade dann, wenn die vergangenen Erfolge ein besonders starkes Gefühl von Sicherheit erzeugen. Langfristige Handelskompetenz zeigt sich deshalb nicht allein daran, wie ein Anleger mit Verlusten umgeht. Mindestens ebenso entscheidend ist, ob er auch nach mehreren Gewinnen diszipliniert genug bleibt, sein Risiko nicht aus dem Blick zu verlieren.Sie möchten auch nach erfolgreichen Trades Risiken im Griff behalten und Fehlentscheidungen vermeiden? Dann lassen Sie Ihre Handelsstrategie von Carsten Umland und dem Team von Simplified Trading (https://www.carstenumland.de/) analysieren und vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch!Pressekontakt:Carsten Umlandsimplified tradingE-Mail: info@carstenumland.deWeb: https://www.carstenumland.de/Original-Content von: Carsten Umland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181725/6335260