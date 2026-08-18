Apple hat ein neues Update für iPhones, Macs und iPads veröffentlicht. Nutzer:innen sollten iOS und iPadOS 26.6.1 sowie macOS Tahoe 26.6.2 nicht auf die lange Bank schieben. Denn damit werden einige Sicherheitslücken geschlossen, die gravierende Folgen nach sich ziehen könnten. Wenn neue Updates für ein Gerät erscheinen, sind nicht alle User:innen direkt gewillt, die Aktualisierung zu installieren. Das hat schon der Sprung auf iOS 26.2 gezeigt. Anfang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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