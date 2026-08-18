Ottobrunn (ots) -Intervallfasten gilt als praktikabel und alltagstauglich - gerade für vielbeschäftigte Unternehmer. Doch wenn sich die erste Mahlzeit wegen voller Terminkalender immer weiter nach hinten verschiebt, kann sich das ursprünglich sinnvolle Modell gegen Schlaf, Regeneration und Leistungsfähigkeit richten. Ist also nicht das Fasten selbst, sondern vor allem das Timing entscheidend?Intervallfasten lässt sich scheinbar ideal mit einem vollen Unternehmeralltag verbinden: Morgens wird auf das Frühstück verzichtet, die erste Mahlzeit ist für mittags geplant. Doch dann beginnt der Arbeitstag. Ein Call dauert länger, das nächste Meeting wartet bereits und operative Probleme verlangen sofortige Entscheidungen. Aus zwölf Uhr wird 14 Uhr, aus 14 Uhr plötzlich der Abend. Was als bewusstes Fasten begonnen hat, wird so schnell zu einem nahezu vollständig nüchternen Arbeitstag. Problematisch kann das vor allem dann werden, wenn am Abend großer Hunger auftritt und die ausgefallenen Mahlzeiten mit einer entsprechend üppigen Portion nachgeholt werden. Damit verschiebt sich die Nahrungsaufnahme ausgerechnet ans Ende eines ohnehin fordernden Tages - und kann Schlaf und Erholung zusätzlich belasten. "Wer sich tagsüber darauf verlässt, dass der Körper trotz fehlender Versorgung weiter funktioniert, bemerkt die Folgen häufig erst später - etwa bei der Erholung, der Belastbarkeit oder der Fähigkeit, nach einem fordernden Tag wieder herunterzufahren", erklärt Lea Feder, Gründerin von JETZT Performance."Wer trotz eines anspruchsvollen Arbeitsalltags intervallfasten möchte, sollte das Fastenfenster nicht in die leistungsintensivste Phase des Tages legen. Sinnvoller kann es sein, morgens und mittags zu essen und die längere Essenspause in den späteren Tagesverlauf zu verschieben", so Lea Feder weiter. Genau an solchen Zusammenhängen setzt ihre Arbeit mit JETZT Performance an. Lea Feder hat Medizin und Bioinformatik studiert, war Leistungssportlerin und begleitet seit über neun Jahren Unternehmer im Coaching. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit bei JETZT Performance liegt auf datenbasierter Leistungsoptimierung im Unternehmerumfeld. Mehr als 2.000 Klienten hat das Unternehmen auf diesem Weg bereits unterstützt. Dabei betrachtet JETZT Performance einzelne Belastungssignale oder Leistungseinbrüche nicht isoliert, sondern im Zusammenspiel von Schlaf, Stress, Regeneration, Ernährung, Bewegung, digitalem Verhalten und Selbstmanagement.Warum langes Fasten im Unternehmeralltag zur zusätzlichen Belastung werden kannEin leerer Magen führt nicht zwangsläufig dazu, dass die Leistungsfähigkeit sofort einbricht. Gerade Unternehmer und Führungskräfte erleben häufig das Gegenteil: Sie starten ohne Frühstück, springen von Termin zu Termin und fühlen sich dennoch wach und konzentriert. Ein Grund dafür können Stresshormone sein, die kurzfristig Wachheit, Antrieb und verfügbare Energie unterstützen. Was sich subjektiv nach Leistungsfähigkeit anfühlt, muss deshalb nicht mit einer stabilen Energieversorgung und guter Regeneration gleichzusetzen sein. Auch eine über viele Stunden unterbrochene Energiezufuhr kann dazu beitragen, dass berufliche Belastungen stärker wahrgenommen werden - etwa wenn eine unangenehme Nachricht oder ein Konflikt plötzlich mehr Stress auslöst als gewöhnlich.Hält dieser Zustand über viele Stunden an, kann sich die Belastung bis in den Abend hinein fortsetzen. Folgt dann eine entsprechend üppige Mahlzeit, sind Verdauung und Stoffwechsel ausgerechnet zu einer Zeit stark beschäftigt, in der der Körper eigentlich herunterfahren soll. Darunter kann die Schlafqualität leiden - und fällt die nächtliche Erholung schlechter aus, beginnt der nächste anspruchsvolle Arbeitstag bereits unter ungünstigeren Voraussetzungen. Wiederholt sich dieser Ablauf regelmäßig, können sich Fasten, spätes Essen und fehlende Erholung zunehmend gegenseitig beeinflussen. Für Lea Feder liegt genau darin der kritische Punkt: "Problematisch wird Intervallfasten vor allem dann, wenn der Körper tagsüber unter hoher Belastung funktionieren muss und die notwendige Erholung durch spätes Essen zusätzlich erschwert wird."Warum ein früheres Essfenster besser zum Unternehmeralltag passen kannDennoch muss Intervallfasten nicht vollständig aufgegeben werden. Schließlich können längere Essenspausen für manche Klienten gut funktionieren. Entscheidend ist aber, dass sie nicht zulasten von Schlaf und Erholung gehen. Bei hoher Arbeitsbelastung empfiehlt Lea Feder deshalb eher ein umgekehrtes Modell: morgens ausgewogen essen und den Körper bereits zu Beginn der aktiven Tagesphase mit Energie und Nährstoffen versorgen.Bei Bedarf folgt mittags eine weitere Mahlzeit, bevor die längere Essenspause bereits am Nachmittag oder frühen Abend beginnt. Das Fastenfenster verschiebt sich damit in eine Tageszeit, in der die beruflichen Anforderungen allmählich abnehmen und der Körper stärker auf Erholung ausgerichtet ist. In der Begleitung von Klienten wird dabei immer wieder beobachtet, dass sich Schlaf- und Erholungswerte verändern, wenn die letzte größere Mahlzeit früher liegt. Dabei handelt es sich um Erfahrungswerte aus der Coaching-Praxis - ob und wie stark das im Einzelfall zutrifft, lässt sich erst aus den individuellen Daten ablesen.Was morgens auf den Teller gehört, damit die Energie stabil bleibtFrüher zu essen bedeutet allerdings nicht, morgens irgendeine Mahlzeit einzuplanen. Ein Glas Orangensaft und ein süßer Brotaufstrich auf Weißbrot liefern zwar beispielsweise viele schnell verfügbare Kohlenhydrate, tragen aber erfahrungsgemäß weniger zu einer gleichmäßigen Energieversorgung über den Vormittag bei. Früh einsetzender Hunger, nachlassende Konzentration und sinkende Belastbarkeit können die Folge sein. Gerade in einem anspruchsvollen Arbeitsalltag können solche Schwankungen zum Problem werden, wenn über viele Stunden Konzentration und Leistungsfähigkeit gefragt sind.Lea Feder empfiehlt deshalb ein einfaches Bausteinprinzip: Proteine, Fette, Kohlenhydrate und Ballaststoffe sollen gemeinsam eine stabile Grundlage für Sättigung und Energie schaffen. Ballaststoffe finden sich beispielsweise in Gemüse, Obst, Haferflocken, Linsen, Kichererbsen oder Vollkornprodukten. Eine ausgewogene Kombination kann dazu beitragen, die Energieversorgung über den Vormittag stabiler zu halten und Leistungseinbrüche vor dem Mittag zu vermeiden. Gerade im Unternehmeralltag kommt es dabei jedoch nicht nur auf die Zusammensetzung, sondern auch auf die Umsetzbarkeit an. Lea Feder selbst bereitet ihr Frühstück bei knappen Morgenstunden bereits am Vorabend vor. So sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Mahlzeit einem vollen Terminkalender zum Opfer fällt.Nicht das Fastenfenster entscheidet, sondern die Leistungsfähigkeit danachWer beruflich viel leistet, braucht keine perfekte Ernährung nach Lehrbuch, sondern Routinen, die auch zwischen Meetings, Reisen und operativer Verantwortung funktionieren. Dabei muss selbst ein früheres Essensfenster nicht für jeden Menschen gleichermaßen die beste Lösung sein. Entscheidend ist vielmehr, wie der Körper auf Essenszeiten, Mahlzeiten und die individuelle Belastung im Alltag reagiert. Genau deshalb arbeitet JETZT Performance datenorientiert und bezieht unter anderem die von Klienten eingebrachten Werte zu Glukoseverlauf, Schlaf und Herzratenvariabilität als Orientierung in die Auswertung ein. Letztere beschreibt die zeitlichen Schwankungen zwischen einzelnen Herzschlägen und kann Hinweise darauf geben, wie der Körper auf Belastung und Erholung reagiert.Solche Daten aus Wearables oder Blutzuckersensoren ersetzen keine medizinische Diagnose, können aber helfen, wiederkehrende Muster sichtbar zu machen. So lässt sich beispielsweise beobachten, ob sich mit einer veränderten Mahlzeitenroutine auch Schlaf, Blutzuckerverlauf oder Regeneration verändern. "Am Ende zählt nicht, ob jemand ein Fastenfenster perfekt eingehalten hat. Entscheidend ist, ob er danach besser schläft, sich besser erholt und langfristig leistungsfähig bleibt", fasst Lea Feder zusammen.Die JETZT Performance GmbH begleitet Unternehmer und Führungskräfte dabei, Ernährung, Schlaf und Regeneration an die Anforderungen ihres Arbeitsalltags anzupassen. Informationen zum Ansatz und zu einem unverbindlichen Erstgespräch unter www.jetzt-performance.de.Pressekontakt:JETZT Performance GmbHVertreten durch Lea FederE-Mail: info@jetzt-performance.deWebsite: https://jetzt-performance.de/Original-Content von: JETZT Performance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182218/6335283