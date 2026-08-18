Trotz höherer Prämien bleibt die Schaden-Kosten-Situation in der Kfz-Flottenversicherung angespannt. Für Versicherer wird daher eine präzisere Risikoselektion zum entscheidenden Hebel, betont das Beratungsunternehmen Simon-Kucher. Datenqualität und Risikomodelle gewinnen dabei an Bedeutung. Der Versicherungsschutz für Kfz-Flotten ist in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden. Steigende Schadenaufwendungen, unter anderem durch höhere Reparaturkosten und teurere Ersatzteile, setzen die Versicherer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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