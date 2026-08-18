Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) -Neue Software, automatisierte Abläufe, künstliche Intelligenz: Steuerkanzleien investieren viel in ihre Digitalisierung, übersehen währenddessen aber nicht selten einen entscheidenden Engpass. Denn wenn Mandanten Belege zu spät, unvollständig oder im falschen Format liefern, gerät selbst der beste Prozess ins Stocken. Wie gravierend ist das aber wirklich? Und noch wichtiger: Was lässt sich dagegen unternehmen?Auch für Steuerkanzleien ist Digitalisierung in aller Regel längst ein zentraler Baustein ihrer wirtschaftlichen Weiterentwicklung. Doch während intern Abläufe optimiert und neue Technologien eingeführt werden, bleibt ein entscheidender Faktor häufig unangetastet: die Mitwirkung der Mandanten. Sagt ein Mandant beim Onboarding beispielsweise eine monatliche digitale Beleglieferung zu, reicht kurz vor Fristende aber doch unsortierte Papierstapel, Handyfotos und unvollständige Kontoauszüge ein, wird aus einem planbaren Vorgang schnell ein erheblicher Zusatzaufwand. Mitarbeiter müssen nachfassen, sortieren und prüfen - oftmals genau dann, wenn die Auslastung ohnehin hoch ist. "Das wesentliche Problem dabei: Kanzleien verlieren fast zwangsläufig ihre wirtschaftliche Kontrolle, wenn diejenigen Mandate die meiste Aufmerksamkeit bekommen, die den größten ungeplanten Aufwand verursachen. Pünktliche Mandanten werden hingegen indirekt benachteiligt", erklärt Ken Keiper von Novist."Der entscheidende Ansatz besteht deshalb darin, Mandanten nicht nur nach ihrem Umsatz zu beurteilen, sondern auch danach, wie zuverlässig und wirtschaftlich die Zusammenarbeit tatsächlich funktioniert", fügt er hinzu. Genau hier setzt Novist an: Das Unternehmen begleitet Steuerkanzleien bei der digitalen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung ihrer Kanzleiabläufe und betrachtet Digitalisierung dabei ausdrücklich nicht als rein internes Thema. Schließlich können digitale Prozesse nur dann ihre Wirkung entfalten, wenn auch die Mandanten vollständige Unterlagen pünktlich und in verwertbarer Form bereitstellen. Entsprechend empfiehlt Novist eine bewusste Klassifizierung des Mandantenstamms nach Wirtschaftlichkeit und Kooperationsqualität sowie klare Regeln für Liefertermine und -formate. Ziel ist es, digitale Ressourcen dort einzusetzen, wo zuverlässige Zusammenarbeit, wirtschaftlicher Nutzen und funktionierende Prozesse tatsächlich zusammenkommen, und damit eine belastbare Grundlage für langfristige Entlastung zu schaffen.A- und C-Mandate: Warum nicht jeder Umsatz gleich wertvoll istUm eine mögliche Schieflage zu vermeiden, empfiehlt Novist, den Mandantenstamm konsequent nach Deckungsbeitrag und Qualität der Zusammenarbeit zu betrachten. Ein A-Mandat ist demnach nicht einfach ein Mandant mit hohem Umsatz. Entscheidend ist, dass das Mandat profitabel ist, zuverlässig mitarbeitet und digitale Abläufe unterstützt. Ein C-Mandat hingegen erzeugt dauerhaft Sonderaufwand, ist unrentabel oder erfüllt vereinbarte Mitwirkungspflichten wiederholt nicht. Beide Kategorien gleich zu behandeln, ignoriert ihre völlig unterschiedlichen Auswirkungen auf Auslastung, Profitabilität und Teamstabilität."Digitale Ressourcen sollten zuerst dort eingesetzt werden, wo pünktliche Beleglieferung, klare Kommunikation und wirtschaftlicher Nutzen zusammenkommen", ordnet Ken Keiper diesen Umstand ein. Gerade automatisierte Prozesse würden sich demnach besonders bei Mandanten lohnen, die Unterlagen vollständig und fristgerecht in digitalen Formaten bereitstellen. Eine bewusste Priorisierung bedeutet damit nicht, Mandanten vorschnell auszusortieren, sondern knappe Kanzleiressourcen dort einzusetzen, wo sie tatsächlich Entlastung und wirtschaftlichen Nutzen erzeugen können.Klare Spielregeln statt dauerhaftem Hinterherlaufen: Was Kanzleien jetzt sicherstellen solltenDamit die Mandantenqualität nicht erst dann zum Thema wird, wenn Prozesse bereits ins Stocken geraten, sollten Erwartungen von Beginn an verbindlich geregelt sein. Dazu gehören klare Liefertermine, festgelegte Formate und eindeutige Anforderungen an die Vollständigkeit der Unterlagen. Nach Auffassung von Novist gehören entsprechende Mitwirkungsregeln in die Mandatsvereinbarung, statt lediglich mündlich vereinbart oder aus Gewohnheit vorausgesetzt zu werden. Digitale Lösungen können schließlich nur dann funktionieren, wenn sie konsequent und korrekt genutzt werden. Lose Handyfotos, Papierstapel oder ungeordnete Nachreichungen sollten daher nicht dauerhaft zum akzeptierten Normalzustand werden."Verbindliche Regeln schaffen die Voraussetzung dafür, dass aus Digitalisierung tatsächlich ein planbarer Prozess wird", betont Ken Keiper. Kanzleien sollten zudem festlegen, welche Folgen wiederholte Verstöße haben - etwa gestaffelte Bearbeitungsprioritäten oder Zuschläge für Sonderaufwand. Auch eine Beendigung dauerhaft unpassender Mandate kann sinnvoll sein, muss im konkreten Einzelfall jedoch berufsrechtlich, vertraglich und steuerlich geprüft werden.Warum auch KI fehlende Belege nicht ersetzen kannMit dem zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz gewinnt die Qualität der Zusammenarbeit zusätzlich an Bedeutung. KI kann zwar vorhandene Belege analysieren, Daten verarbeiten und einzelne Abläufe beschleunigen. Was sie jedoch nicht kann: Unterlagen ersetzen, die gar nicht oder erst verspätet vorliegen. Auch moderne Systeme benötigen vollständige und verwertbare Daten als Grundlage. Schlechte Datenqualität verschwindet durch Automatisierung deshalb nicht - vielmehr kann sie dadurch noch deutlicher sichtbar werden. Liefert ein Mandant seine Unterlagen weiterhin ungeordnet oder unvollständig, bleibt der externe Engpass also bestehen, selbst wenn die Kanzlei technisch hervorragend aufgestellt ist."Je stärker Abläufe automatisiert werden, desto wichtiger wird eine zuverlässige Datengrundlage und damit auch die Mitwirkung des Mandanten", erläutert Ken Keiper hierzu. Kanzleien, die ihren Mandantenstamm nicht bewusst steuern, laufen andernfalls Gefahr, lediglich bestehendes Chaos zu digitalisieren. Gerade im KI-Zeitalter sollten digitale Ressourcen deshalb auf Mandate konzentriert werden, bei denen saubere Daten und verlässliche Abläufe echte Effizienzgewinne ermöglichen.Fazit: Wirtschaftliche Kanzleientwicklung beginnt auch bei der MandantenauswahlEine leistungsfähige Kanzlei entsteht damit nicht allein durch bessere Software, neue Automatisierungen oder moderne KI-Anwendungen. Ebenso entscheidend ist die Frage, mit welchen Mandanten diese Strukturen überhaupt sinnvoll genutzt werden können. Nach dem Ansatz von Novist sollten Kanzleien also Mandanten bevorzugen, die digitale Zusammenarbeit akzeptieren, Beratung wertschätzen und verbindliche Abläufe einhalten. Dauerhaft preissensible, unzuverlässige oder nicht digitalisierungsbereite Mandate können dagegen die Weiterentwicklung der gesamten Organisation ausbremsen."Entlastung entsteht nicht dadurch, jeden Mandanten technisch irgendwie mitzuziehen, sondern indem Kanzleien bewusst entscheiden, bei welchen Mandaten digitale Zusammenarbeit wirtschaftlich funktioniert", fasst Ken Keiper zusammen. Zuverlässige A-Mandate bilden damit die Grundlage für wirksame Prozessarbeit, digitale Entlastung und eine stabilere wirtschaftliche Entwicklung. Wer Mandantenqualität als strategischen Faktor begreift, verbindet Digitalisierung folglich mit klaren Regeln, bewusster Priorisierung und einem Mandantenstamm, der die angestrebten Prozesse tatsächlich mitträgt.Sie wollen Ihre Mandantenqualität durchgehend auf hohem Niveau halten und damit die Effizienz Ihrer Kanzlei maximieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Ken Keiper von Novist (https://novist.de/) und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch!Pressekontakt:Novist GmbHE-Mail: info@novist.deWeb: https://novist.deOriginal-Content von: Novist GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182073/6335287