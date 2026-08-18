Vaduz (ots) -Frech, frisch und alkoholfrei, das ist die FAHRBAR. Sie ist die alkoholfreie Cocktailbar der Suchtprävention Liechtenstein und sorgte auch beim Staatsfeiertag 2026 für beste Stimmung. Gemeinsam mit Offener Jugendarbeit Liechtenstein, aha Jugendinfo und dem LOC war die alkoholfreie Cocktailbar erneut in der Jugendzone in Vaduz präsent - und lockte mit kreativen alkoholfreien Drinks zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Insgesamt wurden 400 alkoholfreie Getränke ausgeschenkt.Das jugendliche, zehnköpfige FAHRBAR-Team mixte und servierte alkoholfreie Cocktails und den beliebten KENNiDI-Drink. Ein besonderer Publikumsliebling war erneut das sommerliche KENNiDI-Slushy-Ice Mango. Bis spät in die Nacht herrschte an der Bar reger Betrieb - die Nachfrage nach alkoholfreien Alternativen war ungebrochen.Alkoholfrei ist längst mehr als nur eine Alternative: Die FAHRBAR zeigt jedes Jahr aufs Neue, dass gute Drinks, ausgelassene Stimmung und ein gelungenes Fest auch ohne Alkohol bestens zusammenpassen."Die FAHRBAR ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Jugendzone beim Fest zum Staatsfeiertag. Es freut uns besonders, dass alkoholfreie Drinks bei Jugendlichen und Erwachsenen so gut ankommen. Das zeigt: Alkoholfrei kann cool, genussvoll und absolut partytauglich sein", zieht Martin Birnbaumer-Onder von der Suchtprävention Liechtenstein eine positive Bilanz.Pressekontakt:Amt für Soziale Diensteinfo.asd@llv.liTel +423 236 72 72Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100941652