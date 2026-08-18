Nach unseren beiden DAX-Empfehlungen erweitern wir unseren Suchradius heute auf die zweite große europäische Aktien-Landschaft, den EuroStoxx 50 und die Stoxx-600-Schwergewichte. Wir haben denselben systematischen Filter angewendet, der uns gestern zu unseren beiden DAX-Kandidaten geführt hat: erstens einen deutlichen Abstand zwischen aktuellem Kurs und durchschnittlichem Analystenkursziel, zweitens die operative Bestätigung des Investmentcases in den zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen und drittens einen konkreten Katalysator, der die aktuelle Bewertungslücke schließen kann.
Das Ergebnis ist bemerkenswert: Im EuroStoxx 50, der nahe seinem Allzeithoch von 6.559 Punkten notiert, sind die klassischen Turnaround-Kandidaten weitgehend abgearbeitet oder bereits im Kurs eingepreist. Nur ein einziger Titel sticht mit einem eindeutigen Discount und intakter operativer Story heraus. Wer hier mit dabei sein möchte, kann unsere Trades in der Termin-Börse daily verfolgen und selbst mitmachen über diesen Link (KLICK HIER). Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Risiko spekuliert immer mit!
Das Ergebnis ist bemerkenswert: Im EuroStoxx 50, der nahe seinem Allzeithoch von 6.559 Punkten notiert, sind die klassischen Turnaround-Kandidaten weitgehend abgearbeitet oder bereits im Kurs eingepreist. Nur ein einziger Titel sticht mit einem eindeutigen Discount und intakter operativer Story heraus. Wer hier mit dabei sein möchte, kann unsere Trades in der Termin-Börse daily verfolgen und selbst mitmachen über diesen Link (KLICK HIER). Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Risiko spekuliert immer mit!
© 2026 Bernecker Börsenbriefe