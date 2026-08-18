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FamiCord AG wechselt mit Wirkung zum 19. August 2026 ins Scale Segment



18.08.2026 / 09:27 CET/CEST

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FamiCord AG wechselt mit Wirkung zum 19. August 2026 ins Scale Segment Deutsche Börse stimmt Wechsel vom Prime Standard in das Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse zu

Erster Handelstag im neuen Segment zum 19. August 2026 geplant

Unveränderte ISIN, WKN und das Börsenkürzel Leipzig, 18. August 2026 - Die FamiCord AG, Europas führende Zellbank und die drittgrößte weltweit, hat die Zustimmung der Deutsche Börse AG zum geplanten Segmentwechsel der Aktien der Gesellschaft erhalten. Damit wird die Börsennotierung der FamiCord AG vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Scale-Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse wechseln. Nach derzeitiger Planung wird der letzte Handelstag der Aktien der FamiCord AG im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse der heutige 18. August 2026 sein. Der erste Handelstag im Scale-Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse ist voraussichtlich morgen, am 19. August 2026. Der Vorstand der FamiCord AG hatte am 29. Juni 2026 beschlossen, die Börsennotierung der Gesellschaft neu auszurichten und den Wechsel in das Scale-Segment vorzubereiten. Hintergrund ist die durch das Gesetz zur Stärkung des Finanzstandorts Deutschland (Standortförderungsgesetz - StoFöG) neu geschaffene Möglichkeit eines vereinfachten Segmentwechsels aus dem regulierten Markt in einen KMU-Wachstumsmarkt. "Mit dem Wechsel in Scale schaffen wir einen Kapitalmarktrahmen, der besser zur Größe und Struktur der FamiCord AG passt", sagt Jakub Baran, CEO der FamiCord AG. "Unsere Aktien bleiben weiterhin an der Frankfurter Wertpapierbörse öffentlich handelbar. Gleichzeitig reduzieren wir regulatorische Komplexität und können unsere Ressourcen noch stärker auf die Weiterentwicklung unseres operativen Geschäfts konzentrieren." Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass das Scale-Segment als KMU-Wachstumsmarkt im Sinne von Art. 33 der Richtlinie 2014/65/EU einen geeigneten und angemessenen Handelsrahmen für die Aktien der FamiCord AG bietet. Nach Einschätzung des Vorstands stehen die mit der bisherigen Notierung im regulierten Markt (Prime Standard) verbundenen regulatorischen Anforderungen und Kosten nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zu den damit verbundenen Vorteilen. Im Zusammenhang mit dem Segmentwechsel werden keine neuen Aktien ausgegeben. Der Gesellschaft fließen aus der Einbeziehung der Aktien in das Scale-Segment daher keine Wertpapierverkaufserlöse zu. Die ISIN, WKN und das Börsenkürzel der Aktien der FamiCord AG bleiben unverändert. Weitere Informationen zu FamiCord und den verbundenen Tochtergesellschaften finden sich unter www.famicord.com. Kontakt:

FamiCord AG

Ingo Middelmenne

Head of Investor Relations

Telefon: +49 (0174) 9091190

E-Mail: ingo.middelmenne@famicord.com Unternehmensprofil FamiCord (vormals Vita 34) wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute mit Abstand die führende Zellbank in Europa sowie die drittgrößte weltweit. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Cell Banking bietet die Gesellschaft seitdem als Full-Service-Anbieter für Kryokonservierung die Entnahme, Logistik, Verarbeitung und Lagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und anderen postnatalen Geweben an. Die spendereigenen Zellen können entweder direkt als Arzneimittel eingesetzt werden oder als wertvolles Ausgangsmaterial für medizinische Zelltherapien dienen; sie werden im Dampf von Flüssigstickstoff vital erhalten. Kunden aus rund 50 Ländern haben bei FamiCord bereits mit deutlich über einer Million eingelagerten Einheiten biologischen Materials Vorsorge für die Gesundheit ihrer Familien getroffen. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich Cell and Gene CDMO tätig.



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