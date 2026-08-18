Lyon, Frankreich (ots) -Zum Start nach den Sommerferien präsentiert der französische Hersteller UTO mit dem neuen OG200 sowie den Modellen PRO16 und PRO20 NE drei Fahrradkonzepte für unterschiedliche Anforderungen des modernen, urbanen Alltags.Nach den Sommerferien beginnt für Millionen Menschen wieder der Alltag: Der Weg zur Arbeit, zur Schule oder in die Kita muss organisiert werden. Gleichzeitig füllen sich Straßen und öffentliche Verkehrsmittel, Staus und überfüllte Bahnen zerren an den Nerven. Für UTO (ehemals Eovolt) ist das ein guter Zeitpunkt, um eine einfache Frage zu stellen: Muss Fahrradfahren in der Stadt eigentlich kompliziert sein?UTO ist überzeugt: Das muss es nicht. Denn es geht nicht allein um die Infrastruktur. Ebenso entscheidend ist, ob Fahrräder den Anforderungen des modernen Stadtlebens tatsächlich gerecht werden. Seit seiner Gründung entwickelt UTO deshalb Fahrräder, die die Bedürfnisse der Nutzer in den Mittelpunkt stellen."Wir glauben, dass Fahrradfahren im Alltag vieler Menschen noch immer unnötig kompliziert ist. Deshalb entwickeln wir Fahrräder, die sich möglichst einfach in das tägliche Leben integrieren lassen - für Familien, für Paare und für alle, die sich einfacher durch die Stadt bewegen möchten", sagen die UTO-Gründer Luca Chevalier und Baptiste Fullen.Gemeinsam unterwegs: Das OG200 macht den Familienalltag leichterIm Mittelpunkt steht das OG200, das erste zweisitzige Cargo-E-Bike von UTO. Es bietet Platz für zwei Erwachsene auf einer gemeinsamen Sitzbank und kann zusätzlich mit einem Kindersitz ausgestattet werden. Damit eignet sich das OG200 gleichermaßen für den Weg zur Kita oder Schule, den Einkauf oder gemeinsame Freizeitaktivitäten.Der tiefe Einstieg erleichtert das Auf- und Absteigen, während die lange Sitzbank, der stabile Mittelständer und eine Reichweite von bis zu 80 Kilometern das Fahrrad zu einer attraktiven Alternative zum Zweitwagen machen. Mit einer Zuladung von bis zu 200 Kilogramm lässt sich das OG200 flexibel an unterschiedliche Alltagssituationen anpassen - vom Wocheneinkauf bis zum Familienausflug.Auch beim Thema Sicherheit setzt UTO bewusst auf europäische Standards. Das OG200 erfüllt die Normen EN15194 für Pedelecs sowie EN17860 für Cargo-Bikes. Die Motorunterstützung endet entsprechend den gesetzlichen Vorgaben bei 25 km/h. Dank des modularen MIK-Systems lassen sich Körbe, Taschen, Front- und Heckgepäckträger oder ein Kindersitz in wenigen Sekunden montieren oder austauschen.Das OG200 im Überblick:- Reichweite bis zu 80 km- Zuladung bis 200 kg- Gewicht: 34 kg- Erhältlich in drei Farbvarianten, zwei Sattelhöhen verfügbar- Unverbindliche Preisempfehlung: 2.499 EuroZwei weitere Konzepte für unterschiedliche AnforderungenNicht jeder bewegt sich auf dieselbe Weise durch die Stadt. Deshalb verfolgt UTO bewusst nicht den Ansatz eines Fahrrads für alle, sondern entwickelt unterschiedliche Konzepte für verschiedene Lebenssituationen.Das PRO16 richtet sich an Berufspendler, die regelmäßig Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel miteinander kombinieren. Mit seinen 16-Zoll-Rädern ist es das kompakteste E-Bike der UTO-Modellpalette und lässt sich dank seines geringen Faltmaßes problemlos in Bus und Bahn oder im Büro verstauen. Gates-Riemenantrieb, automatische Schaltung und eine Reichweite von bis zu 50 Kilometern machen das Modell zu einer praktischen Lösung für den täglichen Arbeitsweg.PRO16 im Überblick:- Gewicht: 18,5 kg- Reichweite bis zu 50 km- Erhältlich in drei Farbvarianten- Unverbindliche Preisempfehlung: 2.799 EuroWer bewusst auf elektrische Unterstützung verzichten möchte, findet im PRO20 NE eine leichte und wartungsarme Alternative. Das nur 14,8 Kilogramm leichte Faltrad kombiniert eine Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung, Gates-Riemenantrieb und hydraulische Shimano-Scheibenbremsen mit dem direkten Fahrgefühl eines klassischen Fahrrads.PRO20 NE im Überblick:- Gewicht: 14,8 kg- Erhältlich in zwei Farbvarianten- Unverbindliche Preisempfehlung: 1.699 EuroFahrräder, die sich dem Leben anpassenMit der Umbenennung von Eovolt in UTO hat das Unternehmen seine Markenstrategie konsequent weiterentwickelt. Im Mittelpunkt stehen nicht einzelne Fahrradkategorien, sondern Lösungen für unterschiedliche Anforderungen des urbanen Alltags. Ob Pendeln, Familienleben oder Freizeit - UTO entwickelt Fahrräder, die sich dem Leben ihrer Nutzer anpassen und nicht umgekehrt.Über UTOUTO wurde 2018 von Luca Chevalier und Baptiste Fullen gegründet und entwickelt kompakte, faltbare und alltagstaugliche Fahrräder für moderne urbane Lebensstile. Das Unternehmen mit Sitz in Genas bei Lyon fertigt seine Fahrräder in Frankreich und arbeitet mit rund 1.000 Fachhandelspartnern in Europa zusammen. Seit der Gründung wurden mehr als 50.000 Fahrräder verkauft.https://utobikes.com/de-deLinkedIn: @utobikesPressekontakt:Christoph Seeger+49 (0)40 207 6969 81christoph.seeger@corpnewsmedia.deArne Stuhr+49 (0)40 207 6969 83arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: UTO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179223/6335295