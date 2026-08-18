Frankfurt (ots) -Viele Finanzinstitute konnten in den vergangenen Jahren agile Arbeitsweisen erfolgreich einführen. Jetzt verlagert sich der Schwerpunkt der Transformation: Es geht darum, Veränderungen unternehmensweit umzusetzen und die Zusammenarbeit über Bereichsgrenzen hinweg nachhaltig zu stärken. Die auf Finanzdienstleister spezialisierte Unternehmensberatung Cofinpro zeigt in einem neuen Thesenpapier, warum genau darin der Schlüssel für den nächsten Schritt der agilen Transformation liegt. Denn die neuen Entscheidungswege funktionieren im Alltag häufig bereits sehr gut. Sobald jedoch Deadlines wackeln oder schwierige Entscheidungen anstehen, greifen Organisationen vielerorts wieder auf klassische Hierarchien zurück."Die Herausforderungen liegen heute selten im Team selbst, sondern beginnen meist dort, wo mehrere Bereiche zusammenarbeiten müssen", sagt Markus Koschier, Partner bei Cofinpro. "Neue Organisationsmodelle haben teilweise sogar neue Silos geschaffen. Wer die nächste Entwicklungsphase gestalten will, muss deshalb an den Schnittstellen ansetzen und nicht bei weiteren Methoden oder Frameworks."Für das Thesenpapier hat Cofinpro Erfahrungen aus zahlreichen Transformationsprojekten ausgewertet und Gespräche mit Verantwortlichen aus Finanzinstituten geführt. Daraus wurden fünf zentrale Thesen entwickelt. Das Papier beschreibt typische Situationen aus dem Bankalltag und zeigt, warum viele Institute nach erfolgreichen Einführungsprojekten heute an einem neuen Punkt ihrer Transformation stehen.Die Autoren führen organisatorische Reibungsverluste unter anderem auf Schnittstellen zurück, an denen agile Arbeitsweisen auf etablierte Entscheidungswege und Linienstrukturen treffen. Gleichzeitig liegt hier der größte Hebel für echte Business Agility, also die organisationsweite Fähigkeit, sich schnell, flexibel und wirksam an Markt-, Kunden- und Regulierungsanforderungen anzupassen. Angesichts neuer regulatorischer Vorgaben, technologischer Entwicklungen und steigender Kundenerwartungen ist diese Fähigkeit für Finanzinstitute ein entscheidender Wettbewerbsfaktor.Alte Muster sind nur schwer zu durchbrechenFlorian Weichand, Partner bei Cofinpro, hat bereits zahlreiche Transformationsprojekte begleitet. Dabei hat er immer wieder erlebt, dass neue Entscheidungswege im Alltag durchaus funktionieren - solange alles planmäßig verläuft. "Sobald es aber kritisch wird, werden Entscheidungen wieder in die klassische Hierarchie verschoben. Das zeigt: Im Zweifel setzt sich die Linienorganisation weiterhin gegen die Ablauforganisation durch."Weichand empfiehlt Finanzinstituten deshalb, den Schwerpunkt von neuen Methoden auf Führung und Steuerung zu verlagern. "Viele Institute haben ihre Teams bereits erfolgreich weiterentwickelt. Jetzt müssen Führung und Steuerung denselben Entwicklungsschritt vollziehen. Organisationen müssen Veränderungen dauerhaft begleiten und Entscheidungen konsequent an Kundennutzen und Wirkung ausrichten. Angesichts eines immer intensiveren Wettbewerbs können Banken ihre Zukunftsfähigkeit nicht allein durch neue Technologien sichern. Sie müssen sich als Organisation agil aufstellen. Das Ziel besteht darin, Entscheidungen näher am Kunden zu treffen und die Steuerung konsequent auf Wirkung auszurichten."Über das ThesenpapierDas Thesenpapier "Agile Transformation im Banking: Von Frameworks zur echten Anpassungsfähigkeit" formuliert fünf Thesen für die nächste Entwicklungsphase der agilen Transformation. Im Mittelpunkt stehen die bereichsübergreifende Zusammenarbeit, moderne Führungs- und Steuerungsmodelle, die kontinuierliche Begleitung von Veränderungsprozessen, konsequente Kundenzentrierung sowie eine Steuerung, die sich stärker an Wirkung als an bloßer Aktivität orientiert. Zu jeder These liefert das Papier konkrete Handlungsempfehlungen, die Finanzinstitute unmittelbar auf ihre eigene Organisation übertragen können.Das Thesenpapier steht hier (https://cofinpro.de/assets/Uploads/2026_COFINPRO_Thesenpapier_BusinessAgility.pdf) kostenlos zum Download bereit.Über Cofinpro (www.cofinpro.de)Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Banken und Fondsgesellschaften in der Management-, Fach- und Technologieberatung. Zu den Kunden zählen große Geschäftsbanken, die Sparkassen-Finanzgruppe und die Genossenschaftliche FinanzGruppe. Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt die Unternehmensberatung inzwischen rund 250 Bank- und Technologieexperten. Das Haus hat 2026 zum 16. Mal in Folge vom Great Place to Work Institut die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands erhalten.Pressekontakt:corpNEWSmediaChristoph SeegerRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 81E-Mail: christoph.seeger@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Cofinpro AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104351/6335294